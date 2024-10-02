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蘇花崇德段延後18時封路「擴大5時段通行」　10公路預警封閉

▲▼台9線,蘇花公路,蘇花路廊。（圖／公路局提供）

▲蘇花公路今晚18時起預警性封閉。（資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風行進速度緩慢，將延至明天上午登陸，公路局今(2日)針對10處省公路路段預警性封閉，台9線蘇花公路延後預警封路，今擴大開放5次短暫通行，晚間6時起預警封閉。

公路局今針對10處公路路段預警性封閉，其中花蓮縣秀林鄉台9線1和仁至崇德路段增加開放通行時段，包括今上午8時至8時20分、10時至10時20分、中午12時至下午1時、下午3時至3時20分及下午5時至6時，開放5次通行，預計下午6時起實施預警性封閉。

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公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

▲南迴公路台9線新香蘭至大武國中路段今暫時開放3小時通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲南迴公路台9線新香蘭至大武國中路段今暫時開放通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

預警性封閉路段：10處

1. 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉。
2.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700(和仁至崇德路段)，2日上午8:00~8:20、10:00~10:20、12:00~13:00、15:00~15:20及17:00~18:00，開放5次通行，預計18時起實施預警性封閉。
3.台東縣太麻里鄉台9線391K+800至417K+700(香蘭至大武路段)，10:00~17:00開放通行，預計17時起實施預警性封閉。
4.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉。
5.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700(勤和至復興路段)，實施預警性封閉。
6.台東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉。
7.花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉。
8.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉。
9.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉。
10.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉。

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