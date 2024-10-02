台東台9線10公尺枯木不敵颱風倒下　警迅速通報路權單位移除

▲10公尺枯木不敵「山陀兒颱風」倒下。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2日8時40分許，台東關山警察分局鹿野分駐所所長陳泰山與警員李明憲巡經臺9線338.5公里處時(鹿鳴段)，發現有一長約10公尺枯木橫躺於南下車道，因來往車輛眾多，員警不顧風雨連忙擺放三角錐示警，並於現場指揮交通，同時通報路權單位關山工務段派遣機具人員前來移除。

工務段人員接獲通報後也非常給力，在滂沱大雨中齊心合力，於9時30分許，1小時內就將倒臥路面枯木移除完成，恢復雙向通行。

關山警察分局表示，儘管「山陀兒颱風」於2日仍在屏東外海盤旋，但所帶來的雨勢也不容小覷。台東縣縱谷地區自「山陀兒颱風」進逼迄今，已造成台9線、台20甲線及197縣道多處路樹倒下阻路的道路災害狀況。

關山警察分局也呼籲民眾，颱風期間切勿掉以輕心，請做好各項防颱準備工作，非必要請勿出門，以確保人身安全。雨天駕車出門，在能見度不足的情況下，更應保持安全車距，拉長煞車距離。此外行經大客車或貨車旁時，也應慎防大車濺起的水花，容易使前擋玻璃視線更為模糊。重點是請減速慢行，注意前方路況，以免發生意外。若發現路況，請撥打110，或當地分駐(派出)所報案，警察將儘速前往，並通報路權單位處置，以維護大眾行車安全。