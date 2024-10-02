山陀兒強襲！新北瑞芳「預防性撤村」　49戶88人全數撤離

記者郭世賢／新北報導

隨著山陀兒颱風持續逼近，為確保居民的生命財產安全，新北市原民局、瑞芳區公所、瑞芳警察分局、瑞芳消防分隊以及海濱里辦公處1日下午、2日上午聯合進行了快樂山莊預防性撤離行動，總共49戶88人全數撤離。

▲新北市瑞芳海濱里快樂山莊預防性撤村，共49戶88人撤離。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方指出，此次撤離行動針對快樂山莊的居民進行勸導，瑞芳警分局和各單位密切合作，順利完成所有勸導，並在快樂山莊設立封鎖線，防止颱風期間有民眾誤闖進入危險區域。

受風雨影響，瑞芳分局提醒民眾，務必抓緊時間進行防颱準備和整備工作，以減少風災可能帶來的危害。針對快樂山莊有撤離需求的民眾，計勸導27位居民撤離至瑞濱市民活動中心，另有61位居民將自行依親前往親友家避險。

此外，為因應颱風山陀兒的可能影響，瑞芳警分局也已全面啟動防颱應變措施，通報轄內各派出所準備相關應急物資及設備，包括發電機等，確保在任何突發情況下，能迅速應對。分局也持續加強山區、海岸沿線的巡查工作，並與區政單位密切合作，提醒居民提前做好防颱準備。

瑞芳警察分局表示，颱風來襲不可掉以輕心，分局已啟動全面防颱應變措施，將持續密切監控轄內山區、沿海地區的安全狀況，並與相關單位合作，協助民眾做好防颱和撤離工作。分局長李智源強調，「警力將持續守護民眾的生命財產安全，無論是疏散行動或撤離安置，警方都會全力以赴，確保民眾在颱風期間的安全。」