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花蓮報中央與口頭資料有落差　劉世芳提醒：「籍在人不在」要掌握

▲▼賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）

▲總統賴清德、內政部長劉世芳視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

中颱山陀兒緩步襲台，南部、東部地區已有明顯風雨，總統賴清德昨赴災變中心聽取報告，在與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因徐報告的資料與中央有出入，因此數次追問引發討論。對此，內政部長劉世芳今（2日）表示，針對撤離人數方面，花蓮陳報8千多人給中央，但昨口頭卻僅報告3千多人，才引來總統關切；劉世芳提醒，花蓮縣政府針對所謂「籍在人不在」等狀況，要再確認清楚，這樣才知道真正的撤離人數。

針對昨日總統賴清德在災變中心與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，數次追問防災整備資訊一事，內政部長劉世芳說，在把昨天賴總統跟花蓮縣長的逐字稿看過以後，幾項說明，第一，花蓮縣政府陳報上來的預計撤離保全戶，總共是8259名，後來仔細盤點後，大概有包含幾個對象，土石流還有大規模崩塌、還有水災低窪地區，總共預計保全撤離的人口應該是8259人。

「但是昨天徐縣長在報告時是說3000多人」，劉世芳說，8259人的數字也是花蓮縣政府報上來的，後來陸陸續續盤點後發現有幾個部分要做澄清，花蓮縣政府以及轄下的公所，在所謂「籍在人不在」，就是所謂「有設戶籍跟人不在現場」的這部分，要再確認清楚，這樣才會知道真正的撤離人數。

劉世芳說，中央災變中心搜集到的資訊，最重要就是要應變在災害時撤離人口能確實到位，才能保障花蓮在地民眾有些屬於易致災地區人民的安全。

劉世芳指出，8259人的數字是花蓮縣政府報上來給中災害應變中心的，賴總統昨天在問說，為什麼昨天花蓮縣政府　跟縣長報上來的數字不太一樣，最主要是總統是希望，如果人數如果沒有辦法按照原來花蓮縣政府報上來那麼多的狀況，可能花蓮縣政府在救災或撤離方面，需要國防部、消防署派其他人員來幫忙，無非就是說希望能在短暫時間內做好預防性的撤離。

劉世芳說，雖然颱風是從南部要登陸，可是包括花蓮甚至宜蘭、基隆地區都有因為強降雨部分，花蓮也因為多次震災部分包括土石流大規模崩塌，甚至也會有海水倒灌低窪地區的情形，所以跟上一次凱米颱風一樣，都希望趕快在白天的時候就做好預防性撤離。

劉世芳呼籲，以目前的颱風狀況，累積雨量、低窪地區易致災地區，還是希望能確認所有人預防性撤離。她提醒，請縣市地方政府可以跟轄下包括區公所、鄉鎮公所等，對於所謂「籍在人不在」、或是「人有沒有在現場」部分有沒有辦法掌握，然後在白天的時候就趕快做預防性撤離。

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