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台南400 年度鉅獻「風調雨順」大戲　台南藝陣結合5G科技眾神護佑國泰民安

▲台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，將於10月5日晚間7時30分在南瀛綠都心盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，將於10月5日晚間7時30分在南瀛綠都心盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，將於10月5日晚間7時30分在南瀛綠都心盛大登場，同時為2024南瀛國際民俗藝術節揭開序幕。

▲台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，將於10月5日晚間7時30分在南瀛綠都心盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局號召出身台南且在國內藝術領域的傑出創作者，以堅強製作陣容及表演團隊向市民展現出正統台南製造！1日山陀兒颱風漸漸靠近，全民皆已做好防颱防災準備，希望全國能在「風調雨順」大戲的眾神護佑下國泰民安。

▲台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，將於10月5日晚間7時30分在南瀛綠都心盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，「風調雨順」是一場幕前幕後逾400人的大型戶外演出，還獲得數位發展部數位產業署支持，首度運用5G科技技術結合表演，在代表台南的少女「阿蘭」身上，運用動作捕捉技術，將真人表演者的動作精準地同步到3D虛擬人物上，從而打造出栩栩如生的虛擬角色。並且透過5G技術，讓虛擬角色與現實表演者共同演出，讓阿蘭與道長的互動達到虛實共演，虛擬與現實更加無縫融合，創造出更加沉浸式且具互動性的觀演體驗。

▲台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，將於10月5日晚間7時30分在南瀛綠都心盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，「風調雨順」邀集眾多台南在地表演團隊、藝文表演者以及全國各地優秀團隊，並融合表演、音樂、視覺、互動科技等多重創作元素，不論是編創導演、音樂、視覺、編舞製作、民俗專家等等，回鄉共同製作這齣精彩好戲；另外也邀請金曲歌后曹雅雯、阿雞、曾伯豪等台南出身的音樂人、台南在地表演團隊，包括參加文化奧運的風中燈牽亡歌團、蘇俊穎掌中木偶劇團、磐果舞蹈劇場、樂耘舞集等。

▲台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，將於10月5日晚間7時30分在南瀛綠都心盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「風調雨順」團隊籌備近1年的時間，是台南400系列自製節目中規模最大的演出！「風調雨順」以祈福建醮法會的敘事線貫穿整個故事，將傳統的科儀與藝陣搬上舞台，包含豎燈篙、獻供、灑淨、斬命魔等等，透過「豎燈篙」儀式，恭迎三界神祇前來賜福信眾。由主演蘇大俠與少女阿蘭引領觀眾穿越古今，從演出讓觀眾體驗傳統做醮精華片段，欣賞科儀身段腳步，傳承的形式藉由表演展現，從宗教層面轉化到表演藝術。透過觀賞精彩的展演內容，感受台南400年來這片土地的風華璀璨。

▲台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，將於10月5日晚間7時30分在南瀛綠都心盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南400年度大戲「風調雨順」，呈現傳統與創新的結合，科儀與藝陣、家將與街舞、5G科技與虛實共演等等，皆透過表演形式讓台南無形文化資產與世界交陪，歡迎各地鄉親與民眾共同感受「風調雨順」呈現的文化傳承精神，透過這齣好戲與國際團隊一起感受台南的文化魅力！

▲台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，將於10月5日晚間7時30分在南瀛綠都心盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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