巷仔Niau走出巷弄前進台南　風雨過後與市民見面

▲10月起巷仔Niau將帶著大家走出巷弄，來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巷仔Niau家族將重出江湖！10月起巷仔Niau將帶著大家走出巷弄，來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標。

延續巷仔Niau可愛活力，先前文博會期間在321巷藝術聚落草原上大伸懶腰的10公尺巨大巷仔Niau，將會來到山上水道花園博物館參加水道五週年館慶，另外也有充氣小貓會會不經意地露臉出現，陪伴大家參與活動。

台南市文化局介紹，鄰近安平遊憩碼頭的重要國定古蹟安平古堡，為讓台南吉祥物「巷仔Niau」能與「美樂蒂」和「酷洛米」兩位遠道而來的小可愛相見歡，一起帶動安平地區的文旅熱潮，兩隻不同大小的巷仔Niau，也將安排在園區內彼此遙望，安平古堡園區也將於10月5、10、11、12日4天試行延長開放至晚上8時，讓民眾體驗巷仔Niau與歷史古蹟在日夜光線變化下的相互襯托，也能同框拍出超限定晚上美照。另外文博會期間的超人氣3D列印巷仔Niau也會出現在園區內，歡迎大家來到古堡園區內尋找大小Niau。

文化局長謝仕淵說，目前因應山陀兒颱風來襲，原定10月3日至5日陸續上工的巷仔Niau會先躲在屋內避風雨，與各位追喵人一同在家安全度過此次颱風之後再見面。希望各位市民朋友能盡速做好防颱防災準備並確保自身安全。