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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南磚造平房清晨起火！　警消出動39人射水灌救

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市東山區南溪里二重溪一處1層磚造平房今(2日)清晨6時08分發生火災。台南市消防局接獲報案後，立即出動人員前往現場出水搶救，火勢於早上6時40分得到控制、6時48分完全撲滅，惟現場平房嚴重毀損，幾乎燒到只剩骨架、面目全非。

▲▼台南東山區磚造平房火警。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南東山區磚造平房火警。（圖／記者林東良翻攝）

初步了解，警消接獲通報後立即出動16車、39人到場，這起火警未造成人員傷亡，燃燒面積約20平方公尺，無財產損失，現場燃燒屋內雜物，詳細起火原因尚待釐清。

▲▼台南東山區磚造平房火警。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南東山區磚造平房火警。（圖／記者林東良翻攝）

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