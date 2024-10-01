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台南特搜隊認證為重型搜救隊　黃偉哲肯定大幅提升台南救援能力

▲台南市消防局特搜隊於2023年剛通過NAP國家搜救能力中級認證，2024年8月18日又通過重型認證，為國內第4支通過重型認證的團體，市長黃偉哲感謝肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局特搜隊於2023年剛通過NAP國家搜救能力中級認證，2024年8月18日又通過重型認證，為國內第4支通過重型認證的團體，市長黃偉哲感謝肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局特搜隊於2023年剛通過NAP國家搜救能力中級認證，2024年8月18日又通過重型認證，為國內第4支通過重型認證的團體，市長黃偉哲1日市政會議中，特別感謝特搜隊成員辛勤的訓練，同時肯定消防局在軟硬體上努力提升台南的救援能力，未來面對各種災難事件，台南將是量能充足的縣市。

黃偉哲表示，通過認證實屬不易，除了裝備器材要充足、專業人才訓練更是缺一不可，未來面對國內、外各種災難時，台南市政府就可以即時提供強而有力的支援，亦同時大為提升國際人道救援量能。

▲台南市消防局特搜隊於2023年剛通過NAP國家搜救能力中級認證，2024年8月18日又通過重型認證，為國內第4支通過重型認證的團體，市長黃偉哲感謝肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，目前極端氣候及天災地變增多，必須不斷提升搜救技能，同時必須著重傳承，把搜救技能及經驗向下傳遞。為了持續精進搜救效率，市府消防局持續編列預算，支持搜救隊的訓練，也感謝民間捐贈裝備器材，幫助搜救隊取得認證，未來請消防局持續公布訓練成效與搜救成功案例，提升市民對避難的正確觀念，擴大民間對搜救隊的支持，讓市民的安全得到最好的保障。

消防局長李明峯說明，重型搜救隊伍要具備自給自足連續7天24小時的能力，並能執行倒塌或失效的重型鋼筋建築破壞、切割等作為，南市消防局能取得重型搜救隊伍認證，是對搜救隊成員們的肯定，會持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練、提升救災能力。

▲台南市消防局特搜隊於2023年剛通過NAP國家搜救能力中級認證，2024年8月18日又通過重型認證，為國內第4支通過重型認證的團體，市長黃偉哲感謝肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為爭取獲得認證，台南市搜救隊自去年起，展開一連串密集的整合訓練，此次檢測認證期間遭遇高溫警示，極為考驗搜救隊的體力、耐力及專注力，另外還比其他團隊不同，碰到劇烈天氣，但搜救隊大家團結一心的努力下，順利挺過難關，還提前完成各項救援任務，成功通過認證，相信未來在國際舞台上可以看見台南。

▲台南市消防局特搜隊於2023年剛通過NAP國家搜救能力中級認證，2024年8月18日又通過重型認證，為國內第4支通過重型認證的團體，市長黃偉哲感謝肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市特種搜救隊由隊長楊子濬率奇美醫院林毅、陳怡婕醫師、陳瑩純護理師、台南市立安南醫院陸乃甄等4名護理師、南市結構工程技師公會張清泉、彭光聰技師、南市土木技師公會邱文杰、謝建億技師、俞玉珊、張榮良獸醫師、台灣偵搜犬協會梁華容、葉泰宏領犬員及義消特搜中隊長吳宗憲等18名義消共同組隊，動員警消82名、義消18名、領犬員2名、土木及結構技師4名、醫護人員9 名，總計115人。

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