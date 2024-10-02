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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北3日才被納入警戒　為基隆政治壓力放颱風假？蔣萬安曝4因素

▲▼蔣萬安出席台北市政府山陀兒（KRATHON）颱風第2次工作會報。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席台北市政府山陀兒（KRATHON）颱風第2次工作會報。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

山陀兒颱風來襲，基北北桃原定晚間8時對外公布隔天是否停班停課，不過昨（1日）晚間8時卻「不準時」，基隆市長謝國樑受訪時先宣布基隆停班停課，台北市政府則在8時11分才宣布基北北桃4市停班停課。由於今（2日）上午大台北地區無風無雨，被外界質疑是否受基隆政治壓力才放假？台北市長蔣萬安澄清，決定是否停班停課共有4個因素。

蔣萬安今天上午9時出席台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報，台大氣象團隊表示，依據氣象署2日清晨5時預報，暴風圈將於明（3日）晚間8時接觸北市，北市可能於3日2時被納入警戒區。

面對明（3日）凌晨2時才被納入警戒區，結果今（2日）無風無雨就放颱風假，外界質疑受基隆政治壓力？蔣萬安表示，對於是否宣布停止上班上課，都是依相關機制及基北北桃4縣市共同討論、綜整評估之後，原則都是在晚間8時宣布；山陀兒移動速度比預期緩慢相當多，北市府一直跟氣象團隊保持密切聯繫、監控颱風狀況，對方也不斷回報調整修正颱風速度、方向。

蔣萬安提及，最主要決定是否停班停課共有4個因素，第一，其實昨（1日）掌握各項預報資訊當中，其實在北部山區部分確實會造成可能災情，必須要及時做各項因應；第二，基北北桃4縣市就是一日共同生活圈，如果沒有同步，會造成例如基隆、新北的孩子停課，但家長必須要到台北工作等生活極大困擾。

蔣萬安指出，第三，昨天掌握氣象預測顯示，今天傍晚、下午開始風雨勢將增大，此時剛好會遇到很多民眾下班或放學，一定是以市民安全通勤的便利性為最優先考量；最後，停止上班上課是要讓所有民眾能即時做各項防颱因應，在家做好各項防颱準備，所綜整各項因素，4縣市於昨（1日）共同討論後宣布停止上班上課。

媒體追問，基隆市長謝國樑昨天似乎比較早宣布？蔣萬安說，4縣市都有密切聯繫、交換意見與討論，所以是4縣市共同達成共識，原則上晚間8點左右宣布。

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