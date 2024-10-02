北北基桃放颱風假遭質疑　侯友宜：北海岸風達10級符合停班課標準

▲侯友宜召開防颱會報全力整備。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／新北報導

山陀兒颱風預計今（2日）登陸南台灣，台北、新北、基隆、桃園也宣布2日放颱風假，但因颱風牛步，今日似乎對北部干擾不大，外界質疑北北基桃放假不合理。對此，新北市長侯友宜表示，早上氣象署官方提供的實際風速觀測值顯示北海岸陣風已達10級，符合停班課標準，最大陣風市區也將達9級、郊區達11級。

新北市災害應變中心目前仍維持一級開設。依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，目前中颱山陀兒位於新北市南南西約440公里海面上，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北方向移動，7級暴風半徑維持220公里，預估颱風中心可能在明天清晨會從台南高雄一帶登陸。

新北市府表示，從今天下半天開始，新北市風雨會逐漸明顯，今天晚上開始會有強降雨情形，在北側、東側及南側山區有達局部豪雨機會，總累積最大雨量下修為600毫米，最大陣風市區可達9級、郊區可達11級。

侯友宜今天早上9點主持第4次工作會報時，特別說明依昨天晚上氣象署和新北市氣象團隊的預估風力研判，加上今天早上氣象署官方提供的實際風速觀測值，也顯示北海岸陣風已達10級，確實符合停班課標準，新北市也持續再執行觀浪勸離作業。

侯友宜提到，除了撤離各區潛勢較高的原民聚落，針對有積淹水潛勢的低窪地區佈署了83台移動式抽水機線上待命，新北境內的84座抽水站共347台抽水機組也已經溫機試運轉，另外9座校園透保水設施，也啟動預先排空作業，總計排空水量已達到1,577噸。

侯友宜提醒，新北市所有橫移門及越堤道已經完成封閉，請各位市民朋友多加利用全市開放的紅黃線和207所校園停車，路邊停車格也已經全面暫停收費；並配合新北市府各項管制措施，提前做好防颱準備，以維自身安全。