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北市上午沒雨、下午才受影響　蔣萬安曝「不放半天假」原因

▲台北尚未進入山陀兒颱風影響範圍，民眾趁颱風假逛百貨。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北上午尚未進入山陀兒颱風影響範圍，民眾趁颱風假逛百貨。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

山陀兒颱風來襲，基北北桃昨（1日）晚間8時宣布2日停班停課，台北市長蔣萬安也在臉書提醒，今（2日）下午開始會受到外圍環流影響。但由於大台北地區今天上午沒風雨，被問到放不放假是否很兩難，以及台北市是否只放整天假、不放半天？蔣萬安說，放半天假會造成民眾生活更大的困擾，所以台北市2018年開始，就決定不會放半天的颱風假

蔣萬安今天上午9時出席台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報，台大氣象團隊表示，依據氣象署2日清晨5時預報，暴風圈將於明（3日）晚間8時接觸北市，北市可能於3日2時被納入警戒區。

由於蔣萬安昨提醒北市今天下午就會受到颱風影響，但過往很多首長會放半天假，被問到未來台北市是否都放全天、不放半天假？蔣萬安說，昨天掌握到今天下午風勢雨勢增強，也有可能在傍晚下班通勤時造成嚴重影響，如果放半天或將下班、放學時間提前，確實可能造成民眾生活上更大的困擾，因此北市從2018年就決定不會放半天颱風假。

蔣萬安強調，更重要的是，考量整個氣象預測，包括山區、4縣市一日生活圈，希望民眾及早在家中做好各項防颱整備，所以4縣市做出此決定。

▲▼蔣萬安出席台北市政府山陀兒（KRATHON）颱風第2次工作會報。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席台北市政府山陀兒（KRATHON）颱風第2次工作會報。（圖／記者陳家豪攝）

被問到有無預估這2天哪天風雨比較大、容易出現災情？蔣萬安回應，剛剛聽取最新氣象團隊報告，在台北市平地陣風來到7級，山區陣風超過10級，因此會隨時掌握、必要時做各項因應，而氣象團隊也說明，昨天開始台北市會有相當強的短延時強降雨，甚至可能每小時超過60釐米，所以這部分要嚴陣以待。

蔣萬安說，今天下午開始風勢、雨勢增強，傍晚至夜間開始影響台北市最劇烈，市府一定會以市民生命財產安全為最優先考量，做各項決定。

媒體追問，放不放颱風假是否會有壓力？蔣萬安說，就是依照既有機制，4縣市共同討論、綜整評估後做出決策，其實去年開始歷經幾個颱風，就是依循此模式做決策。

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