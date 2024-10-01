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LIVE／山陀兒「南北縱穿」估1天過境台灣　登陸時程曝

記者許力方／台北報導

18號強颱「山陀兒」過去6小時移動速度相當緩慢，中央氣象署今深夜11時30分持續發布海上陸上颱風警報，目前颱風仍位在高雄南南西方海面上，正在向北北東轉東北緩慢朝台南、高雄前進，路徑上出現約90度直角大轉彎，過去3小時強度稍微減弱，預估其環境不利發展，將以中颱上限登陸西南部，為嘉南高屏帶來致災性12級強陣風及豪雨以上強降雨。

氣象署技正林秉煜稍早預報指出，明晚到清晨，颱風持續從台灣西南側向東北移動，3日（周四）早上山陀兒穿移動到台灣陸地，風場偏西南風或南風，花東、南部地區降雨延長，由於颱風速度偏慢，影響南部降雨時間拉長，南部地區一直到3日清晨都有強降雨。預計3日晚上颱風來到台灣東方近海，風場轉偏南風以及偏北風，北部下雨明顯起來，明晚到3日白天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭也要注意東北季風南下的迎風面降雨，有局部大雨出現，今晚到3日下雨越來越明顯，花東、恆春半島、屏東有豪雨等級以上降雨。

陸上警報區域：台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。
海上警報區域：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

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▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

根據氣象署觀測，山陀兒颱風過去3小時強度稍減弱，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，7級暴風半徑維持220公里，10級暴風半徑80公里。目前中心在高雄南西方海面約170公里海面上，以非常緩慢的時速8公里速度向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

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