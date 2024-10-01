基隆開放「紅黃線停車」6路段除外　公車減班停駛、景點開放一次看

▲基隆市政府2日因應颱風，針對市區公車、路邊停車、景點開放等進行調整。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

強颱山陀兒來勢洶洶，基隆市為了因應颱風可能造成的災情、避免市民外出發生危險，除了已經宣布2日全市停班停課外，亦針對市區公車班次、路邊停車、各地景點是否開放及垃圾清運做出調整。

基隆市政府因應山陀兒颱風，公車處、交通處、文化觀光局及環保局均做出調整。基隆市公車處表示，2日101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605等路線減班行駛，其餘路線則全部停止行駛，若遇風雨影響班車行駛安全時，將另公告全面停駛。有關班次行駛時間，詳如公車處網站。

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▲基隆市政府風災應變中心。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市交通處指出，考量民眾風雨移車困難，為了確保民眾安全，開放部分路段紅黃線停車及暫停路邊停車收費，自1日晚間8時開始，「除了忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放外」，其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。

交通處呼籲，民眾在開放紅黃線停車路段應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶災車輛通行，法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道等明顯會妨礙他人、車輛通行處所均禁止臨時停車。

交通處還說，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，並以現場實際公告牌面為主，未來恢復紅黃線禁止停車管制時間，將另行發布通知，請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。

交通處最後說，由於颱風影響，行經基隆市的市區公車、國道及公路客運2日大多數都減班或停駛，民眾若有使用大眾運輸需求，可以先到客運公司（基隆客運、基隆市公車處等）網站或致電查詢，出門前多加留意相關資訊，並注意自身安全。

▲文化觀光局關閉市內大部分景點及圖書館。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆文化觀光局宣布，基隆塔、遠見人文中心、信二防空洞、基隆表演藝術中心、基隆美術館、客家文化會館、市長官邸、校官眷舍、鷄籠中元文化館、舊公車處ヽ漁會正濱大樓、黃蠟石文化館、舊正濱派出所、本市公共圖書館及各區圖等場所2日全日閉館。

泰安瀑布、海興步道、情人湖登山步道、大武崙砲台步道、淡蘭古道（暖東舊道）、荖寮坑礦業生態園區等景點2日預防性封閉。七堵鐵道紀念公園展覽2日休館一天，社造推動委員會預定2日下午2點的活動亦延期

基隆環保局指出，考量颱風影響，2日早上垃圾定點收運暫停一次，民眾若有大型家俱清運需求，請於恢復上班日時，致電環保局或透過APP「基隆垃圾車來了」登記。