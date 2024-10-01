新北百年古厝五股守讓堂　體驗Cosplay古裝玩穿越慶重陽

▲新北市五股守讓堂重陽限定「漢服爺奶慶重陽」，免費提供各式古風漢服。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

身穿古裝，梳起古裝髮型，銀髮長者搖身一變成古裝劇中貴氣優雅的老爺、夫人。重陽節即將到來，同時響應10月1日國際老人日，新北市五股守讓堂特別從10月5日起至12月7日止推出「穿越時空‧美好再現」系列活動，除了有重陽限定的「漢服爺奶慶重陽」，免費提供各式古風漢服，10月5日還有專人妝髮梳化，體驗穿越時空之旅，拍攝古裝寫真。

除了銀髮專屬的漢服體驗，還有一系列電影時光之旅，包括「電影裡的經典滋味」、「讀懂電影的N種方式」光影主題書展、「一見鍾情-當導演遇見演員」、以及「時光留影-聽導演暢談紀錄片」等活動，邀長輩們感受美好的電影時光。新北市立圖書館吳佳珊館長表示，高齡社會來臨，圖書館除了針對高齡者的需求，打造友善的銀髮閱讀空間，同時推出多元化的學習課程，鼓勵銀髮族多學多動，希望讓圖書館成為銀髮族最佳的社交學習中心。

五股守讓堂「穿越時空‧美好再現」系列活動，10月5日起至12月7日「電影裡的經典滋味」系列講堂，特別精選六部80-90年代經典電影，分別是《芭比的盛宴》10月5日、《巧克力情人》10月19日 、《濃情巧克力》10月26日、《蒲公英》11月9日 、《香料共和國》11月23日 、以及《廚師。大盜。他的太太。和她的情人》12月7日，飲食文學教父焦桐並將於映後帶大家解密電影鏡頭下的美味關係、愛情樣態及影像美學。

11月2日「一見鍾情—當導演遇見演員」知名電影、電視劇的編劇和導演王小棣與網路熱播輕喜劇《小菁與言言》演員林子熙，將與民眾面對面，暢談拍攝的幕後花絮與甘苦趣談。11月10日「時光留影-聽導演暢談紀錄片」，王小棣導演將分享作家龍應台二部著作《大江大海1949》及《目送》拍攝成的《前往海水沖刷的戰地 》與《目送1949 》紀錄片；曾獲2022年金馬最佳紀錄片的導演詹皓中則帶來《在雲裡》紀錄片，和大家分享紀錄片從發想到完成，各個階段的過程。

另外，10月5日起至10月30日止還有「讀懂電影的N種方式」光影主題書展，歡迎大家陪家裡的長輩一起留下不一樣的重陽回憶，參加電影講座還可獲得限量小禮。活動免費，即日起開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。