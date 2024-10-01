新北採購百萬劑疫苗今開打　侯友宜籲踴躍施打提高防護力

▲新北市長侯友宜1日赴埔墘國小視察公費流感疫苗及新冠疫苗施打情形。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市公費流感疫苗及新冠疫苗自今（1日）起同步分兩階段開打，市長侯友宜赴埔墘國小關心師生疫苗接種情形。侯友宜表示，秋冬季節是呼吸道感染的好發時間，新北市採購近100萬劑疫苗進到校園及幫助弱勢族群等免費施打，呼籲市民朋友踴躍接種疫苗提升防護力。

侯友宜1日上午至埔墘國小活動中心關心學童施打情形，他說，新北市今年採購近100萬劑公費流感疫苗，提供中央公費接種對象施打，並採購逾2萬劑供經濟弱勢、身心障礙者、6至18歲未註冊入學者、產後護理之家非醫事工作人員、客運司機及校園集中接種非公費等對象免費施打。

▲侯友宜呼籲大眾踴躍施打疫苗，提升防禦力。

除流感疫苗外，同時進行COVID-19 JN.1疫苗接種作業，侯友宜表示，希望長輩、孩子們左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗「左流右新」，保護自己及親友的健康。

衛生局說明，對於同時接種兩種疫苗，依據疾管署參考WHO、美國CDC及相關研究報告，同時接種不僅安全，並可增加疫苗接種率、減少就診次數。為避免家長奔波，衛生局委託24家專業醫療團隊於轄內國中小、高中職及五專共405家學校，提供兩種疫苗的免費集中接種服務。此外，如未能於校園接種，可持補接種通知單及健保卡至新北市流感疫苗（約700家）及新冠疫苗（約441家）合約醫療院所施打。

衛生局提醒，接種疫苗是預防疫情最好的方法，完成流感疫苗及新冠疫苗接種約2週後產生保護力，請符合公費接種資格民眾，儘速預約接種。同時，呼籲民眾落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好衛生習慣，降低感染風險，相關訊息可至「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊」查詢。

▲新北市採購百萬劑公費流感疫苗1日開打。