新北深夜納入山陀兒海警範圍　侯友宜指示：提前疏散撤離原民聚落

▲新北市長侯友宜於1日晚間6時30分親自主持召開第3次工作會報。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市災害應變中心已於今（1日）晚間6時提升為一級開設。依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，目前強颱山陀兒位於新北市南南西約480公里海面上，以每小時6轉11公里速度，向北轉北北東方向移動，7級暴風半徑為220公里，預估明（2日）轉往東北方移動，颱風中心可能2日傍晚會從高雄台南一帶登陸，對新北市影響最劇烈的時間點約在2日深夜至3日白天，迎風面及山區可能有局部大豪雨，總累積最大雨量可達700毫米，最大陣風市區可達10級、郊區可達12級。

侯友宜1日晚間6時30分親自主持召開第3次工作會報，聽取氣象團隊分析，因國家災害防救科技中心情資預估降雨量將會達警戒值，新北市府從今天開始連夜執行新店區的小碧潭、鶯歌區的南靖和吉拉箇賽等原民聚落疏散撤離作業，瑞芳區的快樂山也預計於2日中午前完成撤離，總計需撤離152戶共375人，並安置於合約旅館及活動中心，侯友宜也提醒居住於坡地、土石流潛勢區的居民或是家中有行動不便的長者、慢性病患、孕婦及身障者等特殊需求者，也要隨時注意降雨量及區公所的疏散撤離資訊。

▲新北市災害應變中心1日晚間6時一級開設。

新北市府表示，截至1日晚間6時止，新北市災害應變中心共計受理案件37件，其中33件已結案，其餘4件均派員處置中，案件類別 以路樹傾倒（18件）最多，其餘為圍籬倒塌、電線招牌掉落及交通號誌損壞等零星案件，行政區則以淡水區（14件）最多，新店區（11件）次之，其餘各區均為零星案件；市府團隊已動員備妥各項人車機具，隨時線上待命即時處置所有案件，把市民安全放在首要目標，並已動員偵水志工、防災士及防災社區、義消等民力組織協助執行各項整備及應變工作。

侯友宜呼籲，新北市橫移門及越堤道從晚上9點起只出不進，並於晚上10點完成關閉，請各位用路人務必配合相關交通疏導措施，將車輛移置水門周邊紅黃線開放停車的路段和暫停收費的路邊停車格；並配合新北市府各項管制措施，提前做好防颱準備，以維自身安全。相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。