桃園執行分署聯合拍定多筆土地+小套房　為國庫挹注372萬餘元

▲法務部行政執行署桃園分署今天上午進行聯合拍賣會，會中進行KIA小貨車與BMW轎車法拍，吸引不少競標者賞車。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署今（1）日舉辦10月份聯合拍賣會，在強颱「山陀兒」侵襲前夕仍吸引不少競標者參與，拍賣會上買氣熱絡，其中2筆土地及中壢區小套房雖首次進行法拍均順利拍定，拍賣會上總拍定金額達372萬4,798元，全數將挹注國庫，對於落實公權力頗有相當助益。

桃園分署指出，拍賣會今天上午10時在桃園區富國路進行法拍車拍賣程序，拍賣車輛包括首次法拍的2018年韓國KIA小貨車、2010年BMW轎車，因2輛車況當相當良好，且法拍價格遠低於中古車行情，吸引不少競標者到場賞車與詢價，惟2車均積欠牌照稅、燃料費等問題，競標者詢價後卻乏人問津未拍定。

▲法務部行政執行署桃園分署今天下午進行聯合拍賣會，吸引不少投資者參與競標。（圖／桃園分署提供）

下午3時許在桃園區復興路執行署拍賣室進行不動產拍賣會，拍賣包括大溪區2筆土地、中壢區3筆土地、2筆建物，拍定土地雖均為持份土地，不動產具有抗通膨性，仍受到競標者關注，其中中壢區小套房更炙手可熱；另外名佳利金屬工業公司的無實體股票，經多次喊價，最後以10萬2,000元拍定，其餘未拍定之鳴暘建設公司及羽宏企業公司的出資額亦將擇期拍賣，有興趣的民眾，可持續關注桃園分署的拍賣訊息。

桃園分署表示，今天聯合拍賣會上總拍定金額達372萬4,798元，全數將挹注國庫，對落實公權力有相當助益。桃園分署每月第1週星期二、下午3時許，均定期舉辦「123聯合拍賣」活動，更多詳細資訊，歡迎至桃園分署官網或臉書獲取相關訊息。