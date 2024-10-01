▲山陀兒颱風來襲前，環保局總動員「加強清水溝」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應山陀兒颱風來襲，高雄市環保局自9月27日至10月01日，加強洩水孔及易淹水路段側溝清疏作業，啟動防颱整備工作。動用人力922人次及車輛機具141輛次，清除路旁洩水孔6,674件及清除溝蓋4,610件、覆蓋洩水孔及水溝蓋廢棄物清運量123.8噸，並高度戒備加強巡查各轄管區域。

環保局統計，今年8月至9月，溝渠清疏長度515.81公里、清疏廢棄物重量2851.87噸。市長陳其邁也於災防會議特別指示，持續加強清疏並請人員注意安全，以避免災害發生。

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▲▼高雄淹怕了！山陀兒颱風來襲...環保局總動員「加強清水溝」。（圖／記者賴文萱翻攝）

汛期前，環保局各區清潔隊員都會加強市區道路側溝巡檢及清疏工作，針對前鎮區中山路北上引道側溝雜木，因該處車流量大且車速快，不利清潔作業，環保局9月26日立即派員將樹木雜草清除，27、28日已將溝土清理完畢。

環保局提醒，依氣象署資料研判，今日山陀兒颱風暴風圈緩慢接近高雄陸地，夜間風雨會逐漸增強，考量市民的安全，高雄市10月1日停止收運垃圾，環保局將於白天加強環境清疏，另明(10/2)日適逢周三，全市不收垃圾。