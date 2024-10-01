2024桃園閱讀節「Book TO GO」開團　盼邀20萬市民走入圖書館

▲2024桃園閱讀節「Book TO GO」今天上午由市長張善政等人主持開團儀式。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（1）日上午主持「2024桃園閱讀節Book TO GO 閱讀，在路上」開團活動，張善政表示，去年的閱讀節選出年度之書為「移工怎麼都在直播」，展現桃園多元文化特色，今年也將選出具有代表性年度之書，希望藉由閱讀節鼓勵市民朋友多走入圖書館或獨立書店，享受閱讀帶來樂趣，今年閱讀節期盼能邀請20萬位市民走入圖書館、借閱100萬冊圖書，共同營造愛閱讀美好風氣，打造桃園成為書香城市。

今年「2024桃園閱讀節Book TO GO 閱讀，在路上」開團活動上午在市立圖書館總館微光廳舉行，包括市府教育局長劉仲成、市立圖書館館長施照輝、藝文設施管理中心主任陳瑋鴻、桃園區副區長邱創正、Xpark董事小倉經敬、參與閱讀節作家行李箱老師陳銘磻等多人出席。

▲2024桃園閱讀節「Book TO GO」今天開團，市長張善政指出，藉由閱讀節鼓勵市民朋友多走入圖書館或書店，享受閱讀樂趣。（圖／桃園市新聞處提供）

張善政指出，桃園市有許多重大建設工程正如火如荼進行，建設推動之餘，精神層面的滿足亦不容忽視，圖書館及各式書店便是不可或缺精神食糧，感謝參與本次閱讀節的12位在地作家與老師，藉由引人入勝文章，引領市民朋友了解桃園市12間圖書分館的館藏特色，透過走遊桃園、閱讀桃園，更加了解桃園在地文化特色。

▲2024桃園閱讀節「Book TO GO」今天開團，市長張善政說，由12位在地作家老師，引領市民朋友了解桃園市12間圖書分館的館藏特色。（圖／桃園市新聞處提供）

參與作家陳銘磻說，讀萬卷書且行萬里路，才是真正的生命旅行。今年閱讀節主題「閱讀，在路上」以嶄新概念結合了閱讀與旅行，邀請市民朋友透過閱讀深入桃園各區，發掘越來越好、越來越美的桃園。

教育局長劉仲成強調，今年桃園閱讀節以旅遊為題，串聯桃園歷史、文化與人文風貌，打造出專屬桃園的文化路徑，盼透過新穎閱讀體驗，引領市民更深入探索桃園豐富的文化底蘊。這次閱讀節特展活動「Book TO GOx作家行李箱」於各分館展出，由12位桃園在地作家以館藏特色放入個人旅行用品旅行箱，展示作家的生活靈感及桃園不同分館的閱讀特色。

▲2024桃園閱讀節「Book TO GO」今天開團，市府期望藉由閱讀節鼓勵市民朋友多走入圖書館，圖為桃園市立圖書館總館。（圖／桃園市新聞處提供）

「2024桃園閱讀節」系列閱讀推廣活動，包括作家行李箱特展、圖書館跳島行抽獎活動、小小探秘營、實境解謎X夜宿圖書館、職人帶路輕旅行、閱讀手作活動、旅讀市集等，以及年度之書票選等活動，更多活動詳情可上桃園市立圖書館官網，網址：(http：//www.typl.gov.tw/zh-tw)查詢。