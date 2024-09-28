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8月最新六都市政指標滿意度出爐　桃園「這2項」奪第一

▲桃園市長張善政上任後大力推動「教育」」政策。（資料照／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政上任後大力推動「教育」」政策。（資料照／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

根據《榮泰創數據》27日公布六都8月五項市政指標滿意度，其中桃園市以「教育」、「衛生醫療」拿下兩項好感度第一。根據分析指出，桃園市長張善政上任後，重視整體教育發展，秉持教育優先與教育第一理念，推動國中小免費營養午餐等政策；此外，免費擴大肺癌篩檢政策，透過AI影像辨識輔助下，完成3萬多人早期肺癌篩檢，更是國際上少有大規模有系統地肺癌篩檢，加上成立全台唯一婦幼發展局等，都是好感度獲得第一重要原因。

▲桃園市長張善政上任後大力推動「衛生醫療」政策。（資料照／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政上任後大力推動「衛生醫療」政策。（資料照／市府新聞處提供）

《榮泰創數據》調查以「教育」、「衛生醫療」、「休閒觀光」、「經濟就業」及「消防與公共安全」等五項指標進行分析，除了桃園以「教育」與「衛生醫療」兩項指標好感度名列六都第一外，台北市在「消防與公共安全」排名第一，台南與高雄則分別列「休閒觀光」與「經濟就業」兩項指標之首。

分析中可看出，教育面向，桃園市好感度達8.81排名第一，主因為桃園市重視整體教育發展，尤其張善政市長施政秉持教育優先、教育第一理念，上任後率先推動國中小免費營養午餐及補助5歲幼兒助學金等政策；位在桃園監理站區內，全台首座兒童交通安全教育園區（戶外教學園區）則以真實道路情境規劃，培養孩童在道路的危險感知能力，讓孩童們在安全真實道路情境下，從小建立正確的交通安全觀念，體驗式的教育更能深化孩童的學習。

▲桃園市長張善政上任後相當重視「教育」項目中中小學營養午餐政策。（資料照／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政上任後相當重視「教育」項目中小學營養午餐政策。（資料照／市府新聞處提供）

醫療衛生面向桃園市也奪下第一，好感度達2.16。分析中提及，張善政上任後力推免費擴大肺癌篩檢與智慧醫療，其中免費擴大肺癌篩檢在AI影像辨識輔助下，迄今已有3萬多人完成早期肺癌篩檢，更是國際上少有的，大規模、系統化肺癌篩檢。此外，桃園市成立全國唯一的婦幼發展局致力於婦女、幼兒健康照護，另外包括凍卵補助、生育津貼多1胎加1萬、好孕專車2.0、支持企業托育、產婦心理諮商與擴大托兒據點等，希望在將桃園市打造為婦幼友善城市。

至於消防與公共安全面向，台北市以大巨蛋及電動車數量、充電樁數量與密集度等原因，以好感度1.83獲得此面向第一名。桃園則以好感度1.76列第二，主因為桃園市政府於8月底成立「都市更新專案辦公室」，積極面對舊市區屋齡老舊、巷道狹窄及公共安全等問題，為維護公共安全，市府建築管理處面對頂樓違規加蓋套房案，也展現絕不寬待之態度。

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