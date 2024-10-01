五楊高架4車連撞害1人截肢　警傳「跨槽化線」駕駛釐清肇責

▲五楊高架南下51.5K處昨晚發生4車追撞事故，國道一大隊警方會同消防人員到場處理。（圖／國道一隊警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號五楊高架南下51.5K處9月30日晚間發生4車連環追撞事故，國道警方會同消防人員到場處理，經查一輛轎車疑似錯過機場匝道，橫跨車道慢速行駛在外側車道時，造成後方車輛陸續追撞，其中，王姓男子駕駛下車放警告標誌，卻慘遭後方2輛轎車追撞導致右小腿斷裂，經送林口長庚醫院急救後截肢，所幸生命跡象穩定，經查是漢翔公司駕駛，當時董座胡開宏也在車上，所幸安全無恙；國道一隊表示，警方已循線追查跨越槽化線車輛駕駛到案說明，正逐步釐清肇事原因。

▲五楊高架南下51.5K處昨晚發生4車追撞事故，國道警方到場處理。（圖／國道一隊警方提供）

國道一隊指出，國道第一大隊勤務指揮中心於昨晚8時8分左右接獲通報，國道1號五楊高架南下51.1K處機場系統路段有4輛車追撞事故，立即調派巡邏車處理，並通知交控中心、緩撞車、消防救護車前往協助，警消抵達後協助現場3名傷者送醫。

▲五楊高架南下51.5K處昨晚發生4車追撞事故，其中追撞王姓男子的賓士轎車，前左保險桿仍有明顯撞擊血跡。（圖／國道一隊警方提供）

其中33歲的王姓男子駕車行經事故現場外側車道，前方一輛轎車疑似錯過機場系統交流道，直接從內側橫跨車道至外側車道欲跨越槽化線下匝道，王男見狀立即踩煞車向左閃避，但後方21歲陳姓男子駕駛轎車閃避不及追撞王男車輛，後方另外2輛轎車均停在高乘載車道，王男欲從後車廂拿取故障警告標誌時，遭後方2輛轎車追撞肇事，當場造成其右小腿開放性骨折，經送衛福部立桃園醫院急救，經醫護人員處置後右小腿截肢，後轉送至林口長庚醫院急救，所幸生命跡象穩定，警方已循線追查跨越槽化線肇事車輛到案說明，以釐清真正肇事原因。

據指出，右小腿遭截肢王姓男子係漢翔公司駕駛，漢翔公司今天發表聲明強調，駕駛因公務受傷，公司將全力照顧並爭取權益。董座胡開宏昨晚於台北君悅酒店簽署「無人機產業國際拓銷合作備忘錄」，其座車於返程中於五楊高架路段桃園機場系統交流道附近遭追撞，駕駛下車查看狀況時又遭到後方來車追撞，警消到場處理後立即送醫治療，胡開宏安全無恙，公司整體營運不受影響。

▲追撞王男的賓士等車輛已被送往國道一大隊處理。（圖／國道一隊警方提供）

國道第一大隊呼籲，駕駛人行車應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，除危及本身安全也容易造成其他用路人危害，如錯過交流道，應至下個交流道續行，民眾如發現其他車輛違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局檢舉專區，以遏止駕駛惡意違規行為。