影／張善政施政報告「綠議員全缺席」　詹江村轟：第一次看到這樣

記者郭運興／台北報導

桃園市長張善政今（30日）赴議會施政報告，但國民黨桃園市議員詹江村貼出「議場影片」，在張善政報告時，台下卻「空蕩蕩」，詹江村指出，民進黨議員，沒有半個出席，自己也看過民進黨團辦公室、停車場了，做了五屆議員了，這是第一次看到這種情況，民進黨全員睡過頭的睡過頭，跑行程的跑行程，完全不顧桃園未來建設，直到市長報告完畢，還沒有看到半個民進黨議員進場。

詹江村貼出「議場影片」表示， 民進黨罔顧桃園未來建設，張善政市長年度施政報告，民進黨議員，沒有半個出席，自己也已經先看過民進黨團辦公室，也看過停車場了。

詹江村批評，自己做了五屆議員了！這是第一次看到，在野黨的議員，在市長10分鐘的施政報告，全員遲到。市長年度施政報告，關乎桃園未來一年的建設規劃，就算發言，不是排在前面，過去鄭文燦市長施政報告的那10分鍾，國民黨也都會在場。

最後，詹江村強調，民進黨口口聲聲扣國民黨帽子，說國民黨罔顧桃園建設的時候，但張善政市長的施政報告，民進黨卻全員睡過頭的睡過頭，跑行程的跑行程，完全不顧桃園未來的建設，直到市長報告完畢，還沒有看到半個民進黨議員進場。

▼桃園市長張善政施政報告。（圖／桃園市議會直播）

▼桃園市長張善政施政報告，民進黨議員缺席。（圖／翻攝詹江村臉書）