山陀兒外圍環流推倒警大附近路樹　2派出所深夜聯手排除

▲山陀兒外圍環流強勁風勢昨天深夜推倒桃園市虎頭山環保公園附近路樹，龜山、桃園警分局會同消防與清潔隊人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到強颱「山陀兒」外圍環流強勁風勢影響，一棵位於桃園市虎頭山環保公園附近路樹於昨日（9月30日）深夜被吹倒橫躺車道上，由於正處龜山與桃園警分局轄區之間，龜山、青溪派出所都派員到場，會同區公所、消防、清潔隊員緊急處理，所幸並未造成人員傷亡事件，經過緊急吊離路樹後，已於深夜近11時許完成排除，桃園警方呼籲，颱風天駕車行駛，應注意前方路況，遇有路樹或招牌倒塌，不要貿然通過，立即通知警方到場處理以策安全。

▲龜山、桃園警分局人員在路樹倒塌兩端協助疏導交通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園、龜山警分局指出，受到強颱「山陀兒」外圍環流強勁風勢影響，昨晚桃園市地區陣風強勁，導致桃園區成功路三段環保公園上坡路段一棵路樹倒塌，桃園警分局青溪派出所、龜山派出所接獲民眾報案後立即派員到場處理，2派出所人員合力彈性管制該路段來往車輛在場疏導交通，並通報區公所、消防與清潔隊人員到場協助排除障礙。

經過約1小時協力後，晚間近11時許移除路樹，恢復道路正常行駛，警方呼籲，行經該路段民眾務必留意並減速慢行，聽從員警指揮引導慢速通過，尤其颱風天行駛時，籲請留意前方路況，遇有路樹或招牌倒塌，請勿貿然搶過，以策安全。