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受困維冠大樓廢墟61小時！「思樂冰妹妹」長大了

▲▼張善政與思樂冰妹妹見面。（圖／翻攝臉書／張善政）

▲張善政與思樂冰妹妹見面。（圖／翻攝臉書／張善政）

記者柯振中／綜合報導

台南維冠大樓2016年2月6日倒塌，導致上百人死亡、96人受傷，其中年僅8歲的女童素琴在廢墟中受困61小時，所幸最後成功獲救。如今素琴平安長大，時任行政院長的張善政也跟她相約見面，並且一起品嘗素琴熱愛的思樂冰，暖心的故事受到許多討論。

時間回到2016年2月6日凌晨，當時高雄美濃發生芮氏規模6.6的地震，維冠大樓不堪重負倒塌，導致115人死亡、96人受傷，當時年僅8歲的素琴困在廢墟當中，61小時以後才成功獲救。

時任行政院長的張善政，震災發生後多次南下協助救災，得知素琴獲救以後，感到相當振奮。素琴甦醒後，第一句話是「想吃思樂冰」，但當時正值冬天，超商並沒有販售該款冰品，所幸在業者的暖心協助下，張善政終於取得思樂冰，並且拿著冰去醫院探望素琴。

▲105年2月6日凌晨，維冠金龍大樓因地震而倒塌，造成115人死亡、96人受輕重傷，及近3百人無家可歸的重大意外。（圖／記者林悅翻攝）

▲維冠大樓地震導致115人死亡、96人受傷，年僅8歲的素琴困在廢墟中61小時。（圖／ETtoday資料照）

如今震災已過去8年，素琴平安長大，目前正在就讀大學。張善政21日特地邀請對方，一起在桃園見面，並且感謝當時發生的奇蹟。

在碰面的時候，張善政也特地準備了水蜜桃口味的思樂冰，與素琴敘舊，同時不禁感嘆，過去被困在廢墟下的小女孩，如今已上了大學，且素琴希望能在學成後，透過自身專業幫助更多人，讓他深受感動。

張善政說，921是國家防災日，過去的種種無時無刻都在提醒，大家都要加強防災準備、防災意識，才能夠面臨各種潛在挑戰，「居安思危，讓我們一起努力，打造一個更具韌性的桃園。」

 
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