竹市健康樂活系列活動開跑　41場課程助長輩享受樂齡生活

▲東區EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

促進長輩健康！新竹市衛生局首推趣味多元的「竹市全區遊，健康慢悠活」系列活動，精選適合長者促進健康的主題，於竹市三個行政轄區共規劃41場次，包含「把握時肌不可失」、「健腦營養跟著做」、「老幼共學揪促咪」等，活動即日起開放報名，名額有限、額滿為止。衛生局表示，全系列活動皆可跨區報名，共同學習正確識能，替自己的健康把關，還可以存「營養金」累積專屬「營養存摺」兌換精美禮品，歡迎民眾踴躍報名，一起健康樂遊。

市長高虹安表示，在高齡人口比例迅速攀升及猛烈衝擊之下，竹市雖是相對年輕的城市，市府團隊仍重視每位長者福祉，如何健康活躍老化至關重要，對此衛生局在暑假期間規劃專屬長者的「竹市全區遊，健康慢悠活」主題式系列活動，安排豐富多元健康促進內容，期盼長者能透過參與，重視自我健康及擁有管理的能力，鼓勵活到老學到老，啟動健康樂活的無限可能。

衛生局長陳厚全表示，為提升長者們的健康與活力，竹市社區營養推廣中心規劃可以跨區報名的系列活動，藉此讓長輩們多走出家門增加社會互動機會，且只要報名參加即可獲得專屬「營養存摺」，參加一堂可存入100元營養金，累積的「營養金」還能兌換多項精美禮品，鼓勵長者保有學習熱忱，透過活動提醒在平時就要存好營養的「本」，才可以奠定好身體健康的基石，充實自我活出健康人生。

衛生局表示，「竹市全區遊，健康慢悠活」主題式系列活動自7月至10月推出共41場次，優先開放給竹市65歲以上長者（原住民55歲以上）參與，並精心設計安排低強度、高頻率且多元內容來加乘學習效益，長者可自行挑選喜歡的主題，包括「把握時肌不可失」，由吃搭配動來保留及提升肌力；「健腦營養跟著做」，從認識失智症來學習健腦飲食及如何從日常輕鬆改變；「老幼共學揪促咪」，長者與學童共同參與團康活動、運動與營養等課程活動來提升學習動力，期能透過參與豐富趣味主題式系列活動，讓長者永續自我健康，進而達到預防及延緩失能成效。

衛生局補充，「竹市全區遊，健康慢悠活」主題式系列活動採線上報名，歡迎有興趣的長者把握機會踴躍參加，詳細資訊請至衛生局健康飲食運動地圖網的最新動態中查詢並報名 ( https://health.hcchb.gov.tw/index.php )，名額有限，請把握機會！