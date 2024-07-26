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預防感染M痘　竹市府籲符合條件者儘速完成2劑接種

▲如有前往M痘流行地區旅遊，應注意防護措施。（圖／新竹市政府提供）

▲如有前往M痘流行地區旅遊，應注意防護措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暑假假期國內外旅遊頻繁，加上七夕情人節將至，社交活動頻率大增，新竹市長高虹安提醒市民朋友，如有前往M痘流行地區旅遊，應注意防護措施，避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等高風險場域，同時呼籲符合接種M痘疫苗條件之民眾，應儘速完成2劑疫苗接種，以提升防護力，保護自己也保護他人。

衛生局長陳厚全表示，依據疾病管制署最新資料顯示，目前全台M痘有28例（本土25例、境外3例）確定病例，以青壯年男性居多，近期疫情較6月份相比呈現上升趨勢，夏季大型人潮聚集活動眾多，預期疫情也會接續升高。M痘是一種人畜共通傳染病，與感染者親密接觸，或直接接觸到病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜，均容易被傳染，提醒市民朋友，務必做好個人衛生及安全防護措施，降低感染M痘的風險。

衛生局指出，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播予他人；如有前往國內外之高風險場域，應落實做好自我防護措施，同時留意自身與他人症狀，減少暴露的風險。如身上出現皮膚病灶，像是皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，同時伴隨發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

衛生局補充，竹市接種M痘疫苗合約院所為新竹台大分院新竹醫院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院及新竹國軍醫院，相關接種服務時段等資訊，可至新竹市衛生局官網-M痘專區查詢( https://reurl.cc/EjkEda )。

衛生局提醒，民眾面對M痘病毒的持續傳播和變異，接種M痘疫苗是預防感染最有效的方式，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅約4成至8成，而完整接種2劑M痘疫苗，則保護力可高達9成，呼籲有高風險場域暴露史及接觸史的民眾，儘速完成接種疫苗。民眾如有M痘相關疑問，歡迎至疾病管制署全球資訊網( http://www.cdc.gov.tw )查詢或撥打新竹市衛生局防疫專線5355130疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

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