響應器官捐贈日　竹市衛生局推打卡送好禮

▲新竹市衛生局長陳厚全特別擔任此次捐贈活動的代言人。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

響應6月19日器官捐贈日並配合衛福部113年度衛生教育主軸之一的生命教育，新竹市衛生局推出「響應器官捐贈日，讓愛延續生命」打卡送魔豆活動。即日起簽署「器官捐贈同意書」並將意願書提交至衛生局10樓，可獲贈運動背包1個；另為多元宣導器官捐贈政策，衛生局10樓左側設置器官捐贈資訊手拿牌，市民只要持手拿牌拍照打卡分享資訊，即可獲贈魔豆植栽罐頭1個，活動自今(17)日起到6月28日止，兌換品數量有限，送完為止。

新竹市衛生局長陳厚全特別擔任此次捐贈活動的代言人，也響應器官捐贈日，加入簽署及打卡活動。他表示，器官捐贈移植無論在國內外都是國家非常重要的健康政策，國內自民國76年「人體器官移植條例」正式頒佈後，成為亞洲第一個有器官移植法律的國家，一路以來政府單位透過多元管道，擴大器官來源、提升移植時效、增加勸募管道、加強保障人權等面向進行器官捐贈宣導，讓更多生命延續。

陳厚全說，依據衛福部統計，去年新簽署器官捐贈同意書並註記於健保卡人數全國達3,1800人，其中竹市占878人。目前國內仍很多人在等待合適器官移植延續生命，同時依據「人體器官移植分配及管理辦法」器官捐贈者的配偶或其三親等內的血親，在等候器官移植時擁有排序優先權，故衛生局呼籲市民多響應這樣有意義、有價值的公益活動，讓生命大愛永續傳遞。

衛生局表示，台大新竹醫院社工室分享一則溫馨的小故事，有位自小由阿公阿嬤撫養長大的18歲男孩，在即將邁向獨立之際，卻突然遭逢嚴重車禍，造成腦幹衰竭。醫療團隊雖極力救治但仍須面對醫療的極限，社工當下徵詢器官捐贈的意願，阿公阿嬤無法抑止內心的悲慟及不捨，但更不願男孩受到疾病的折磨，阿嬤說，不要讓他繼續辛苦了。阿公表示，他還這麼年輕，讓他去幫助其他人繼續感受這個世界。最後，男孩捐出心臟、肺臟、肝臟、雙側腎臟和胰臟。一個生命的消逝往往會帶來撼動整個家族的悲傷，但器官捐贈卻賦予另一種面貌，傳承大愛，轉化悲傷，讓我們可以溫柔地「再見」。

衛生局說，民眾若有屬意願可至衛生福利部預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統（網址：https://hpcod.mohw.gov.tw/HospWeb//RWD/reg/Sign_choose.aspx）進行線上簽署或下載紙本簽屬書；另竹市目前9家醫院、三區衛生所及衛生局均有提供空白紙本同意書，民眾若有捐贈意願可洽各窗口。

衛生局補充，器官移植是末期器官衰竭病人的最佳救命方法，但目前國內的器官移植都面臨同樣的瓶頸「器官捐贈來源的不足」。人生的抉擇有很多種，我們可以預先思考，醫療有其極限，當面臨生命末期時，願意大愛器捐給需要幫助的人，將可幫助其重獲新生。衛生局邀請民眾踴躍響應，讓愛延續生命。民眾如有相關器官捐贈問題，可電洽新竹市衛生局醫政科專線03-5355253。