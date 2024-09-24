　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孫弄丟「奶奶戴一輩子金項鍊」急壞　結局感動2.5萬人

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫日前不小心弄丟奶奶留給他的金項鍊，找了一整晚都沒找到，抱著最後一絲希望詢問遺失地點附近的派出所，沒想到金項鍊被好心人撿到並送至派出所，讓他超級感動，「原本丟了東西心情很差，結果因為這樣的善意，整個都被治癒了。」文章公開之後吸引超過2.5萬名網友按讚，大家也紛紛留言大讚暖心，「天啊！真的遇到超級好的人」、「現在金價這麼高，還有人拾金不昧，讚」。

原PO弄丟奶奶留給他的金項鍊，被好心人撿到送至派出所。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲原PO弄丟奶奶留給他的金項鍊，被好心人撿到送至派出所。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO在臉書「爆料公社二社」發文表示，26年前奶奶留給他一條戴了一輩子的金項鍊，紀念意義遠大於項鍊本身的價值，沒想到項鍊22日被他不小心弄丟，回家洗澡時發現脖子上沒有東西，才驚覺事態嚴重，後續找了一整晚都沒有找到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，當下其實已經放棄了，但老婆建議打電話去派出所問問看，他抱著最後一絲希望詢問可能遺失地點附近的派出所，結果打到大安警分局敦化南路派出所時，警察說凌晨有人撿到一條金項鍊，經確認的確是他遺失的那一條。

原PO說，遺失地點距離敦化南路派出所不算近，該名好心人還專程送過去，讓他超級感動，於是請警察幫忙聯繫，恰好雙方都有時間，便相約在派出所碰面，對方沒有要求報酬，不過，他還是有包紅包表達感謝之意，「台灣真的是充滿善心、隨時隨地都能感受到人情味的地方，原本丟了東西心情很差，結果因為這樣的善意，整個都被治癒了。非常感謝你，好人一生平安，住在木柵的鄭先生。」

文章公開之後吸引超過2.5萬人按讚，網友們紛紛留言大讚暖心、感動，「天啊！真的遇到超級好的人」、「遇到這種好人，暖心一輩子」、「現在金價這麼高，還有人拾金不昧，讚」、「這個真的會記住一輩子」、「我也遺失過（物品），失而復得的感受真的跟中樂透一樣開心！謝謝撿到遺失物還能送到派出所的所有好人！願所有好運降臨於你們」。

ET快訊
國1「男女噴臥車道」3死　後方駕駛：2車追逐釀禍！
快訊／日本近海5.9地震　出現50cm海嘯
合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行
政大學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上
柯文哲口嫌體正直！邊罵民眾黨78萬交際費太貴　邊買4300萬
Albee爆新歡！被賓士刺青男接回家　曖昧車上獨處
iPhone 4S被鎖10年「解鎖了」　陸妹子驚呆2千萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孫弄丟「奶奶戴一輩子金項鍊」急壞　結局感動2.5萬人

她一直咳嗽有痰！　竟是「早期胃癌」

阿嬤聽完「最後心願」　護理師：陳醫師，停了！

何時轉冷？　最新預測曝

六月被爆投資保養品副業出狀況！　怒轟合夥人「吃人夠夠」

快訊／05:53花蓮縣近海3.2地震　最大震度3級

鋒面夜襲！　今下最大地區曝

全台暴雨用電要小心！台電曝潮濕天氣「2不2要」：才能確保安全

未婚夫「婚紗照用iPhone拍就好」　她傻眼決定：不嫁了！

合歡山公路「撒五彩冥紙」作法　太管處：可罰3000元罰鍰

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

女大生宮原眼科旁遭公車撞亡　達人點交通3缺陷：轉彎處未做突出

夢回《王子變青蛙》時隔19年明道合體趙小僑！#星光雲reels

孫弄丟「奶奶戴一輩子金項鍊」急壞　結局感動2.5萬人

她一直咳嗽有痰！　竟是「早期胃癌」

阿嬤聽完「最後心願」　護理師：陳醫師，停了！

何時轉冷？　最新預測曝

六月被爆投資保養品副業出狀況！　怒轟合夥人「吃人夠夠」

快訊／05:53花蓮縣近海3.2地震　最大震度3級

鋒面夜襲！　今下最大地區曝

全台暴雨用電要小心！台電曝潮濕天氣「2不2要」：才能確保安全

未婚夫「婚紗照用iPhone拍就好」　她傻眼決定：不嫁了！

合歡山公路「撒五彩冥紙」作法　太管處：可罰3000元罰鍰

隔空開撕前夫全身都被爆料！　黃廉盈遭控「社團賣精品假貨」

台積電3元至974　指數跌逾30點

吳慷仁簽約大陸遇2問題！陸網嘆「台灣腔出戲」…傳新劇低調開拍

紅藍殲-20空中纏鬥　空警-500預警機200公里外精準鎖定

中山高雲林車禍「男女噴臥車道」3死　後方駕駛：2車追逐釀禍！

快訊／日本近海5.9地震　伊豆群島八丈島出現50cm海嘯

簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

伊朗總統控以色列「想擴大中東衝突」：後果恐難以收拾

快訊／屏東鐵皮屋竄火！警消射水救出一女　右臂燒傷送醫

孫弄丟「奶奶戴一輩子金項鍊」急壞　結局感動2.5萬人

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

生活熱門新聞

何時轉冷？　最新預測曝

丈夫、公公過世「媳婦一定要扶養婆婆」？　律師說出了真相

龍宮貝16萬賣出！王浩宇曝疑點

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

鋒面夜襲！　今下最大地區曝

宜蘭漁民「被愛心感動」龍宮貝改賣12萬元

誠品搬家申請釋憲！控誠品書店霸凌同名企業

未婚夫「婚紗照用iPhone拍」她決定：不嫁了！

限定3天！虎航全航線「單程機票100元起」　會員先開搶

全台暴雨用電要小心！台電曝「2不2要」

請喪假被主管打槍要求拆開　女業務心累離職換自由

打工換iPhone16　「分12期」被罵丟臉她傻了

情侶打電話「能聊什麼」　過來人秒懂

合歡山公路撒冥紙作法　太管處：可罰3000元

更多熱門

相關新聞

去KTV最討厭哪種人？千人點名2類型

去KTV最討厭哪種人？千人點名2類型

大家相約到KTV唱歌，最怕遇到哪種人呢？一名網友提問，想知道大家去KTV最討厭遇到哪種人，他最無法接受的，是一直吃東西不點歌的人。文章公開之後吸引超過千名網友按讚、討論，被點名最多的類型是「一直插歌」和「霸占麥克風」的人。

夫帶公婆出國「丟下新婚的我在台灣」網戰翻

夫帶公婆出國「丟下新婚的我在台灣」網戰翻

高科大上課奇葩3規定「說話不能張嘴」　學生一看秒懂

高科大上課奇葩3規定「說話不能張嘴」　學生一看秒懂

「閃雙黃燈」提醒後車反被罰　恆春警回應了

「閃雙黃燈」提醒後車反被罰　恆春警回應了

婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

關鍵字：

爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

男囚「忍者式爬行」　闖女囚區洩慾

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍

何時轉冷？　最新預測曝

打臉柯文哲！　民眾黨4大金庫調度指令曝光

丈夫、公公過世「媳婦一定要扶養婆婆」？　律師說出了真相

龍宮貝16萬賣出！王浩宇曝疑點

柯文哲砸百萬參股新媒體！　撂話下令「賭一把」

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲闢謠

巨業客運肇事司機交保金降為1萬元

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面