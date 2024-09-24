孫弄丟「奶奶戴一輩子金項鍊」急壞　結局感動2.5萬人

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫日前不小心弄丟奶奶留給他的金項鍊，找了一整晚都沒找到，抱著最後一絲希望詢問遺失地點附近的派出所，沒想到金項鍊被好心人撿到並送至派出所，讓他超級感動，「原本丟了東西心情很差，結果因為這樣的善意，整個都被治癒了。」文章公開之後吸引超過2.5萬名網友按讚，大家也紛紛留言大讚暖心，「天啊！真的遇到超級好的人」、「現在金價這麼高，還有人拾金不昧，讚」。

▲原PO弄丟奶奶留給他的金項鍊，被好心人撿到送至派出所。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO在臉書「爆料公社二社」發文表示，26年前奶奶留給他一條戴了一輩子的金項鍊，紀念意義遠大於項鍊本身的價值，沒想到項鍊22日被他不小心弄丟，回家洗澡時發現脖子上沒有東西，才驚覺事態嚴重，後續找了一整晚都沒有找到。

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原PO提到，當下其實已經放棄了，但老婆建議打電話去派出所問問看，他抱著最後一絲希望詢問可能遺失地點附近的派出所，結果打到大安警分局敦化南路派出所時，警察說凌晨有人撿到一條金項鍊，經確認的確是他遺失的那一條。

原PO說，遺失地點距離敦化南路派出所不算近，該名好心人還專程送過去，讓他超級感動，於是請警察幫忙聯繫，恰好雙方都有時間，便相約在派出所碰面，對方沒有要求報酬，不過，他還是有包紅包表達感謝之意，「台灣真的是充滿善心、隨時隨地都能感受到人情味的地方，原本丟了東西心情很差，結果因為這樣的善意，整個都被治癒了。非常感謝你，好人一生平安，住在木柵的鄭先生。」

文章公開之後吸引超過2.5萬人按讚，網友們紛紛留言大讚暖心、感動，「天啊！真的遇到超級好的人」、「遇到這種好人，暖心一輩子」、「現在金價這麼高，還有人拾金不昧，讚」、「這個真的會記住一輩子」、「我也遺失過（物品），失而復得的感受真的跟中樂透一樣開心！謝謝撿到遺失物還能送到派出所的所有好人！願所有好運降臨於你們」。