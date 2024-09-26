「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友夜闖逞慾崩潰了

▲彰化人妻遭男性友人強制猥褻，最終鼓起勇氣報警提告...（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化一名男子得知心儀對象的老公即將入獄服刑，去年1月帶著晚餐拜訪女方，竟突然將對方壓在床上，隨後強吻、脫衣、揉胸，還稱「妳老公入獄，我當妳老公！」事後，女方不甘受辱，在另名男姓友人陪同下報案、驗傷。法院審理後，近日依強制猥褻罪判刑10個月，全案仍可上訴。

根據判決書，小琳（化名）老公即將入獄，男性友人阿浩（化名）每天噓寒問暖，她便拜託對方幫忙辦理增加接見。去年1月4日傍晚，她接到阿浩電話，對方說要帶東西給她，她便開門讓對方進來家裡，自己則坐在床上與之聊天。沒想到講沒幾句，阿浩突然從椅子起身走向床鋪，直接將她壓在身下。

當下小琳反應不及，立刻緊抱棉被，裹住身體前側，並試圖起身反抗，但均被化解。隨後，阿浩親吻她的耳朵、臉頰和脖子，竟還反問「為什麼那麼堅持？那麼僵硬？」、「妳老公入獄，我當妳老公！」小琳叫喚「不要這樣！」死命抱著被子，但仍被阿浩從後解開內衣、隔著衣服揉胸。

此時，阿浩電話響起。小琳趕緊說「有人找你！」阿浩才接起電話離去。事後，小琳打給另一名男性友人小德（化名）哭訴，並在對方陪同下報警驗傷。

小德出庭時證稱，當天小琳用在Line通話中哭著問能不能過去找她，他到場聽完來龍去脈，本來要帶著小琳去找阿浩理論，但女方說阿浩住在公婆家附近，怕阿浩反咬說是她勾引，所以他便建議女方直接去報案，「我很少聯絡小琳，她老公雖然有交代我幫忙，但我也要避嫌，我會建議報警，是因為她衣服都被脫了，這應該是刑事問題。」

不過，阿浩出庭時辯稱，他雖然有親吻小琳後頸、撫摸背部、解開內衣等，但絕沒有強制猥褻，當下小琳沒有反抗也沒說不要，是後來聊天才說「不可以這樣」，更何況他20年前左手就肌腱斷裂無法施力，不可能強制猥褻，反倒是小琳私生活有其他男人，八成是小德看不順眼他對小琳呵護備至、心生嫉妒，才慫恿女方報案。

法官審理後指出，根據驗傷報告、證人證詞等跡證，可見被告確實有親吻小琳，且被告在筆錄時也自白2人是普通朋友，沒有仇恨或糾紛，可見女方應無誣陷動機。其次，被告稱沒有施加強制力，但事後卻傳Line道歉「我錯了，不該對你做一些不禮貌騷擾的事」，足信行為違反女方意願，何況被告犯案時是以身形壓制施力，與手傷並無關聯。

法官認為，被告僅為滿足一己性慾，違反女方意願犯強制猥褻犯行，目無法紀，已損害女方身心健康，且犯後供述不一，全然否認犯行，私下央求女方原諒，卻仍在庭上夸夸其詞，還指控女方私生活複雜，可見犯後態度不佳、非真心悔過，因此依強制猥褻罪判刑10個月，不予以緩刑，不得易科罰金。全案仍可上訴。