婆婆專給快壞掉的菜！老公擺爛「我也沒辦法」全接收　網曝1招反擊

▲婆婆的舉動讓原PO困擾 。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「但總不能一直叫我丟吧？」一名女網友發文表示，婆婆總是把過熟或是冰很久的菜拿給他們，老公更是雙手一攤，說這也沒辦法，畢竟都已經拿來了，讓她很困擾。貼文曝光後，大票網友都直呼，「煮好了，送回給她吃，說很好吃」、「讓她兒子丟」。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆很喜歡種菜，「但總是給過熟、冰很久，甚至可準備丟廚餘的（菜）」。婆婆日前又特地把這些菜拿給他們，甚至還說是「昨天採的」。

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對於婆婆的舉動，老公只說「我也沒辦法，她都拿來了。」但原PO實在煩惱，畢竟她總不能一直把這些菜丟掉，「真不知該如何拒絕？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「煮起來拿去給她，跟她說，媽你給我的吃不完」、「我婆婆也這樣，後來我都打包好叫老公丟」、「先生沒有手可以丟嗎」、「我太太娘家也是，水果快吃不完，才叫我們去拿，根本把我們當廚餘，還要說謝謝」。

還有網友直呼，「那就全部煮給他一個人慢慢吃，用他的話說 : 你也沒辦法，你都煮好了」、「唯一正解，煮給先生吃」、「跟她說：哇！媽你又拿菜來了，我每次都煮給你兒子吃，你兒子說好吃、多拿點，他剛好愛吃。全都煮給他兒子吃，不允許他吃別的東西」、「煮給他吃。我也沒辦法，她都拿來了」。