學生妹外帶3菜便當　老闆收65元「有低消」他傻了！一票挺店家

▲原PO女兒夾三樣菜被收了低消65塊。（圖／翻攝自爆料公社APP）

記者鄺郁庭／綜合報導

對許多人來說，便當店就是「呷粗飽」。就有網友表示，女兒在台中讀書，最近第一次到學校附近某間便當店外帶便當，三菜一飯被收了65塊。他覺得相當不合理，便致電詢問。老闆聽聞就道歉，「現在菜價很高，不好意思，我們有低消65元，我們有附湯自取」，但女兒根本沒有內用，店家說法也引發討論。

一名網友在爆料公社APP發文「台中學區便當店三菜一飯外帶低消？65元！」女兒第一次到該間店外帶便當，三菜一飯被收了65元，讓他忍不住致電抗議，「這樣三菜一飯太貴了，也沒有夾肉，連淋個肉汁也沒有。」老闆聽聞就道歉，「現在菜價很高，不好意思，我們有低消65元，我們有附湯自取。」

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可原PO女兒根本沒有內用，也沒有包湯，「為什麼有低消，你們店有張貼公告嗎？」店家則稱，「不然請妹妹再來，我再算她便宜一點。」原PO直呼，「我女兒不敢再去了，你們便當店收費要調整，這種價格不合理。」

他也質疑，如果有客人單買一碗白飯要外帶，是不是也會被收65元，「店家沒有善盡告知低消準則及計價的義務，感覺很不公道也不合理。」最後求問其他人，「如果夾好的菜，價格不符合心理預期（價格太高），能不買嗎？」女兒有說，都已經夾了所以不敢不買。

看到貼文後，有人也無法接受，「便當店低消？還第一次聽到。」但不少網友紛紛挺店家，「大概很多人沒看過買一碗白飯，給你包3大包湯跟3大包飲料的人」、「有寫明的話就還好」、「就是會有人點少少，包湯包飲料啊！」

還有過來人表示，「我常去的自助餐，常常看到好幾個中年男女，就買白飯那包大概20或30元，然後自己帶大的裝熱湯那種袋子，把湯鍋裡的料幾乎撈光，還帶了兩大瓶的寶特瓶裝紅茶。」