超市菜架超空「結果剩2物」！台人笑了：加紅蘿蔔湊齊挑食3寶

▲架上青菜都空了，剩菇類和秋葵還有。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

山陀兒逼近，超市架上青菜幾乎被搶光，就有網友PO出「紅蘿蔔獨秀」的照片，令眾人笑翻。爆料公社粉專今（1）日也分享其他人採買時拍的照片，笑呼「大概全世界沒蔬菜了，就菇菇、秋葵、紅蘿蔔還是會活著好好的～」引發話題，「看來全台灣的人不喜歡吃的都一樣 XD」、「餓死也不會吃秋葵這樣。」

爆料公社粉專分享照片，文中笑呼，「大概全世界沒蔬菜了，就菇菇、秋葵、紅蘿蔔還是會活著好好的～」因為有民眾去超市時，發現蔬菜區貨架幾乎全空，但卻還有一堆金針菇、鴻喜菇、雪白菇等「菇菇山」，另一張則是一盒盒排得好好的秋葵。

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▲▼菇菇和秋葵還剩不少。（圖／翻攝自爆料公社）

另外，還有網友是在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，超市蔬菜區的貨架上幾乎完全被買光，只有最下層還剩下數量不少的紅蘿蔔，原PO忍不住笑說，「再次見證寧願餓死也不要吃紅蘿蔔的時刻」。

照片引發熱論，「還有豆芽菜家族喔～」、「青椒也是」、「紅蘿蔔做錯什麼了？上個颱風也是它留下來充場面」、「我們這裡的超市，剩金針菇和茄子。」也有網友表示，「早市還是滿滿整條都綠油油啊」、「傳統市場還有很多菜啊…剛買回來。」

其中，超多人打趣提到三色豆，「冷凍三色豆：有誰提到滯銷嗎？」「別忘了頑固的三色豆」、「三色豆笑而不語」、「你把三色豆地位擺哪～蛤！」「還有冷凍三色豆也活得好好的」、「台灣除了三色豆，看來有了另外三寶了（菇菇、紅蘿蔔、秋葵）。」