就是今天！全家咖啡「買3送3」　7-11美式「買10送10」手刀囤

▲全家每月1日咖啡優惠，Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵「買3送3」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了每月1日囤咖啡的時間！全家便利商店今（1日）限時1天推出全盈會員好康日，Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵「買3送3」。而7-11門市也有指至咖啡「買2送2」，APP更有CITY CAFE特大杯美式「買10送10」、特大杯拿鐵「買10送6」，數量有限，咖啡控可把握機會手刀囤。

★全家

全家APP隨買跨店取，10月1日限定優惠，全盈+PAY支付，上午10點開賣：

●Let’s Café大杯特濃美式「買3送3」，原價330元，特價165元。

●Let’s Café大杯特濃拿鐵「買3送3」，原價390元，特價195元。

▼全家便利商店每月1日咖啡優惠。（圖／業者提供）

同步「金飯日」，大飯糰指定系列5入179元、30元指定飯糰優惠119元。

10月1日「國際咖啡日」咖啡100搭優惠：

●大杯單品美式，10杯500元，原價1000元，5折。

●大杯單品拿鐵，8杯550元，原價880元，63折。

★7-ELEVEN

門市優惠

●10月1日，CITY CAFE美式咖啡/厚乳拿鐵、CITY PRIMA精品美式/馥芮白，大杯同品項「買2送2」。

●即日起至11月12日，西雅圖沖泡飲品全系列盒裝「買1送1」，另在11月1日前購買指定西雅圖盒裝系列任2盒，登錄發票還有機會抽大巨蛋世界12強棒球賽門票。

●即日起至10月29日，純粹喝、星巴克、貝納頌等指定冷藏咖啡，任選第2件5折。

▲7-11「OPENPOINT行動隨時取」美式買10送10超搶手。（圖／業者提供）

OPENPOINT行動隨時取優惠

即日起至10月6日：

●CITY CAFE特大杯美式「買10送10」，原價1200元，特價600元，每日限量2萬組。

●CITY CAFE特大杯拿鐵「買10送6」，原價1120元，特價700元，每日限量2萬組。

●CITY PRIMA 大杯精品美式「買7送7」，原價1400元，特價700元，限量5萬組。

●CITY PRIMA 大杯精品馥芮白「買7送7」，原價1680元，特價840元，限量5萬組。

●CITY PRIMA精品冰燕麥拿鐵、精品生椰厚拿鐵「任選4杯240元」，限量3萬組。