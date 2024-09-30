防颱備貨懶人包！全聯蔬果泡麵、罐頭買1送1　超商大罐水2瓶39元

▲針對山陀兒颱風來勢洶洶，賣場增加備貨量，並推出防颱優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

颱風山陀兒來勢洶洶，各大賣場也因應民眾採買提高備貨量。全聯推出生鮮蔬果肉品、烘焙麵包甜點、懶人料理優惠，鮭魚也有爆殺價。超商主打就近採買，7-11大罐瓶裝水1500ml「2瓶只要39元」、泡麵買2送1、微波加熱美食2件更省。全家也針對防颱提高備貨量，多達6大品項優惠。

▲全聯蔬菜備貨量將增加1倍。（示意圖／記者林育綾攝）

★全聯

全聯於全台超過1200間門市，蔬菜備貨量將增加1倍，即日起至10月3日推出優惠價。

●蔬菜：

青花菜特價55元。

善美的有機鴻禧菇、有機雪白菇每包優惠價26元。

●肉品、海鮮：

「台灣桂丁土雞切塊」單盒特價175元。

「豬里肌火鍋薄切肉片」每100克特價40元。

「草蝦單盒原價198元，特價169元，現省29元。

「冷藏挪威鮭魚輪切」即日起至10月13日，每100公克爆殺價53.9元。

▲全聯推出鮭魚爆殺優惠。（圖／業者提供）

●懶人料理：

美味堂「油條麻辣鴨血」特價109元。

美味堂「金錢牛肚絲」特價79元。

●泡麵、罐頭、水餃：

「維力炸醬麵-原味/素食(90gx5入)」每袋優惠價76元，會員再贈20福利點。

「農心辛拉麵/爽口烏龍麵海鮮味湯料/辛辣白菜風味拉麵(120g)」一次買5包特價165元。

「味味A排骨雞風味乾麵(123gx4入)」每袋95元，第2件5折，平均每袋71元。

「統一麵-蔥燒牛肉風味/肉骨茶風味(90g~93gx5入)」每袋特價78元。

「慶尚北道韓式結頭菜600g」每罐特價149元。

「綠巨人天然特甜玉米粒(340gx3入)」每組特價169元。

「三興-蕃茄汁鯖魚(黃罐)/蕃茄汁鯖魚(紅罐)/珍味茄汁鯖魚/辣味茄汁鯖魚(145x3入)」每組特價112元。

「義美水餃-豬肉高麗菜/豬肉韭菜/素食(高麗菜口味)1050g」每包特價129元，會員再贈20點。

「康寶2人份濃湯-自然原味金黃玉米/火腿玉米(3入)」買1送1，特價115元。

●水果、甜點：

「美國青無籽葡萄」每公斤特價250元。

「韓國麝香葡萄」單盒特價459元。

「We Sweet蜂蜜蛋糕」單盒售價69元。

「We Sweet老鷹紅豆銅鑼燒」單盒售價89元。

全聯小時達9月30日限定優惠，輸入折扣碼【930送心意】單筆滿1200元，折200元，再贈520點。

★大潤發

大潤發生鮮蔬果、肉片、海鮮都提高2倍備貨量，即日起至10月3日推出優惠。另針對防颱必備的電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足，讓消費者安心做好防颱準備。

●生鮮：

獨家本草豬梅花火鍋片每台斤369元。

文昌雞切塊每盒240元

紐西蘭金奇異果5粒99元。

紫心地瓜每袋69元(800g)。

台灣小白菜/油麥菜，每袋250g只要29元。

●泡麵、點心：

ACECOOK 當地の一杯系列杯麵，每杯特價77元。

新品HIGASHI FOODS日式炒麵，每包149元，

花朵千層蛋塔，2入99元。

黃金豆乳雞、深海花枝酥、炸豐原赤肉條，每100g 46元。

綜合甜麵包原價22元，5入特價99元，平均一件20元。

★7-ELEVEN

7-11為方便民眾就近採買，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等，較平時提高2至3成備貨、雨具相關商品提高1至2成備貨，外島地區也已提早備貨。而針對民眾宅家囤糧需求，也設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇，颱風期間門市也加強備貨量。

▲7-11針對颱風提高備貨並推出優惠。（圖／業者提供）

●泡麵（即日起至10月1日）：

日清合味道杯麵，指定品項任選3件99元。

日清一風堂速食麵，指定品項任選買2送1。

統一麵包指定品項，第2件省10元。



●電池：憑代收收據，國際牌EVOLTA電池指定品項同價位任選買1送1。

●冷凍、微波食品：

即日起至11月3日，御料小館冷凍指定商品任選2入95折、4入88折。

即日起至10月15日，7-11自有品牌「Homeal」指定品項，任選第2件7折優惠。

●零食、瓶裝水、飲料：

即日起至10月15日，樂事袋裝指定品項2件8折、4件79折。

即日起至10月29日，統一H2O純水1500ml 優惠2瓶39元。

每朝健康綠茶650ml，4入特價105元。

PH9.0鹼性離子水800ml，第二瓶5折。

7-ELEVEN外送業者入口平台「OPEN NOW」更提供24小時一站串聯門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務。

★全家

全家各店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並依商圈別進行調整，支援消費者颱風天採購需求。同時因各地風雨情況不同，全家將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況進行人力調配，同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。

▲全家針對颱風天民眾會採買的大罐瓶裝水、麵包、鮮乳、泡麵、零食等多項商品，推出優惠。（圖／業者提供）



為滿足消費者颱風天就近採購需求，全家推出FamiCollection大罐瓶裝水、麵包、鮮乳、泡麵、零食等多項商品優惠，還有麵包全品項第二件6折、家庭號土司與大規格鮮乳搭購享優惠價、泡麵多入折扣、餅乾零食第二件6折等。也可以趁颱風前透過全家APP「FamiNow」提早下單訂購，10月1日前結帳畫面輸入優惠碼【防颱對策】，享外送免運費。

全家防颱優惠：

●麵包：

即日起至10月1日，麵包全品項第二件6折（不同價位以兩件8折計算，活動品項不包含匠土司家庭號）。

即日起至10月15，購買全家匠土司家庭號或加州葡萄餐包任1件，加購牧場直送4.0、鮮乳坊桂芳鮮乳、義美全脂鮮乳等指定大規格鮮乳任1瓶，享合購價129元。

●水、飲品、鮮乳（即日起至10月15日）：

FamiCollection天然水(2.2L)、鹼性離子水(1385ml)，任選兩件50元。

蜂蜜水、蜂蜜檸檬水或冷壓椰子水 (870ML)，任選第二件9折。

牧場直送4.0鮮乳 (1858ML) ，單件特價189元。

▲全家針對防颱備貨推出優惠。（圖／業者提供）

●電池：即日起至10月29日，Pansonic鹼性電池、鈦元素電池，同價位第二件3折。

●泡麵、零食（即日起至10月29日）：

維力炸醬麵XL加量版、辣炸醬麵重量碗，任選兩件69元。

花月嵐大蒜拳骨拉麵、大蒜拳骨激辣拉麵，任選兩件99元。

樂事洋芋片指定口味 (原味/海苔/香濃起司)，任選第二件6折。