超商曾主打營業24小時！他點出「1狀況」網有感：現在進行式了

▲原PO留意到，國外有些超商已經不會24小時營業。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

以前多數的超商都主打24小時營業、全年無休，不過隨著人力不足的狀況出現，也陸續有門市深夜打烊。近日就有網友好奇，之後會不會有更多超商半夜不營業？貼文曝光後，引發網友討論，「我家巷口就沒24小時」、「我家附近超商就沒開半夜」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣超商會取消半夜營業嗎」為標題發文，提到國外有些超商因為找不到願意上夜班的員工，所以半夜就關店不營業了。因此他就好奇，隨著少子化和高齡化的狀況變嚴重，台灣的超商在未來是否也會不開半夜？

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貼文曝光後，有些網友就直言，「有，半夜也徵不太到人」、「很有可能，有些半夜也開始不營業了」、「已經有些超商晚上11點之後就沒開了啊」、「有些工業區或上班區的超商很早就取消24小時」、「看地點，有些連假日都不營業了」、「有些超商就有啊，在商業區的」、「已經是現在進行式了，我公司在台北市市中心，附近就有數家超商凌晨關門不營業」。

也有網友回應，「很好啊，代表人力資源開始被重視」、「關一關也好，有些店要2、3點才補貨，每次12點、1點都空的，要什麼沒什麼」、「開半夜的很多都老闆或其家人出來頂的」、「本來就不需要24小時，根本沒必要」、「市區便利商店密度這麼高，其實留個幾間24小時就夠了吧」。話題引發討論。