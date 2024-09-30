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嘉義縣精品咖啡國際化　翁章梁化身推廣大使沖繩行銷

▲▼嘉義縣精品咖啡10月再次進軍沖繩！翁章梁盼打響國際知名度。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣精品咖啡10月再次進軍沖繩！翁章梁盼打響國際知名度。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣咖啡獲得國內外各項比賽認證，已走向精緻化和品牌化，為創造多元行銷管道，縣長翁章梁10月12日至15日將再次率領8家五星級咖啡業者前往沖繩行銷，並在沖繩大拔河祭期間，在當地PARCO CITY百貨和RBC文化市集展開一系列嘉義咖啡推廣活動，將嘉義縣高海拔的優質咖啡推向國際市場。

▲▼嘉義縣精品咖啡10月再次進軍沖繩！翁章梁盼打響國際知名度。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁30日在縣府舉行行前分享記者會，並攜手日本大阪代理商樂達貿易社長頼香奈依、沖縄縣台北事務所長上江洲、嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪、金質咖啡業者和民代貴賓，啟動嘉義縣共同品牌首次在沖繩百貨公司內設立專區儀式。

翁章梁說，嘉義縣咖啡不僅僅是一杯飲品，除了產區得天獨厚的地理條件與氣候，更是咖啡農對品質的執著；嘉義縣咖啡擁有豐富的口感和香醇柔和的特色，高品質和獨特風味在台灣及國際上廣受好評，希望透過沖繩之旅的展銷活動，讓更多日本民眾及國際觀光客都能品嚐到嘉義縣獨有的咖啡風味。

▲▼嘉義縣精品咖啡10月再次進軍沖繩！翁章梁盼打響國際知名度。（圖／嘉義縣政府提供）

為提升嘉義縣咖啡的品牌知名度和產業經濟，翁章梁期待有更多機會與日本其他地區合作，為嘉義縣咖啡打開日本市場大門；未來將持續探索與日本在農業、觀光與文化領域的合作機會，促進兩地的經濟與文化聯繫，讓更多消費者認識嘉義縣的優質農產品，讓嘉義縣的美味與文化傳遍世界。

10月中旬將前往沖繩的五星級咖啡莊園，包含優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、科仔林咖啡莊園、青葉咖啡莊園、晉揚欣茶畝田咖啡莊園、部舞咖啡莊園、福友咖啡莊園、一品咖啡莊園和珍5吉咖啡莊園，她們都是阿里山鄉、梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及中埔鄉等不同海拔與品種風味的特色咖啡莊園業者。

▲▼嘉義縣精品咖啡10月再次進軍沖繩！翁章梁盼打響國際知名度。（圖／嘉義縣政府提供）

日本知名時尚購物場域PARCO百貨，在日本有21家百貨店，位於沖繩浦添市的PARCO CITY，坐擁無敵海景，是當地最受歡迎的大型購物中心，擁有眾多國際與本土品牌，嘉義縣咖啡將在PARCO CITY進行展銷，這是台灣咖啡首次在沖繩精品百貨公司線上和線下串連，並設立快閃專區，擴大在日本市場影響力。

RBC文化市集位於沖繩大拔河祭的觀光場區，是沖繩最具代表性的市集，預估有高達30萬人的觀光人潮，嘉義縣咖啡將直接面對沖繩消費者，強化嘉義縣精品咖啡的國際曝光度。

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