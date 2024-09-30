嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

▲山陀兒颱風構成威脅，嘉縣府籲農漁民做好防颱準備 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象署颱風預報，中度颱風山陀兒中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西移動，暴風圈已進入臺灣南方近海。今天起至週三期間對嘉義陸地及海域構成威脅，嘉義縣政府宣布災害應變中心30日上午10點三級開設，縣長翁章梁下午2點主持災害應變中心整備會議，同時籲農漁民及作業船隻隨時注意颱風動態並嚴加戒備，做好防颱準備，減少農漁產損失 。

嘉義縣政府提醒，縣內漁業、農業、畜牧及林業等產業，隨時注意最新氣象動態，提早因應及做好防颱準備，休閒農場及休閒農業區加強設施安全檢查及維護工作，落實防颱警急應變整備工作，做好必要疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

養殖漁業應加強塭堤修補和疏通排水路，檢視備用發電機能否啟動及添足油料，低窪地區應防淹水與海水倒灌，必要時加設防護網或提早收成，淺海養殖牡蠣養殖設施需檢查結構及裝修補強，必要時應提早收成及將蚵棚移泊近岸；海面上作業船隻，收聽颱風最新動態適時進港，港漁船隻應加強纜繩綑綁。

稻作已插秧田區應加強蓄水，水深以秧苗高度為宜；果園排水需要加強並架設支柱，已屆採收期的蔬菜及水果請儘速採收；生育期中瓜果類蔬菜，應即時培土、加強枝條固定，注意排水設施疏通；設施栽培者，結構如有破損應及早維修；產期花卉可移入設施內或加強覆蓋保護。

颱風過後應積極防範農作物病蟲害發生，注意清園、排除積水，加強中耕培土及肥培管理，若有相關災情出現，可主動向當地公所通報並可利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照存證，後續若公告現金救助，可將照片併申請文件在受理期間向公所提出。

開放式畜舍應檢查支架及補強樑柱，防塌陷與滲水；封閉式畜禽舍應加強門窗檢修，做好供電設施以防斷電或電線走火；飼料存放處加蓋防雨帆布，散裝飼料桶加固；酪農戶可準備發電設備以防停電，減少生乳損失及變質；裝設沼氣袋設施者維持一定飽和壓力，以防被強風吹垮；堆肥舍可加強覆蓋設施，以防滲水與有機肥溢散。

林業可加強林地排水，固定苗木支架並在幼齡造林木旁加支柱；豪雨過後儘速將林木扶正並以支架支撐，適當修剪枝條及葉子減少水分蒸散，以提昇存活率。



休閒農場及休閒農業區應加強設施安全檢查及維護工作，落實防颱緊急應變整備工作，做好必要疏散措施並妥善疏導遊客。



如發生農林漁牧災損，請農漁民主動向當地鄉鎮市公所通報，縣府將儘速依農業天然災害查報作業辦理。