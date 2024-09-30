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縣市長施政滿意度　「標竿組」翁章梁84分全國最高

▲▼ 2024縣市長施政滿意度調查結果出爐，翁章梁縣長獲全國最高分 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 2024縣市長施政滿意度調查結果出爐，嘉義縣長翁章梁獲全國最高分 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天下雜誌針對「縣市長施政滿意度調查」和「永續幸福城市大調查」進行調查，今30日公布2024縣市首長施政滿意度結果，嘉義縣長翁章梁蟬聯「標竿組」認證，更在標竿組中獲得84分最高分，為本次縣市首長施政滿意度最高分。

▲▼ 2024縣市長施政滿意度調查結果出爐，翁章梁縣長獲全國最高分 。（圖／嘉義縣政府提供）

天下雜誌表示，總排名第1到5名為「標竿組」、6到11名為「優等組」、12到17名為「佳等組」，18到22名為「衝刺組」；嘉義縣、屏東、台東、雲林、南投、苗栗等農業縣幾乎包辦標竿和優等組，展現地方政府愈來愈善於向中央借力使力，建立更貼近民眾需求的治理模式。

嘉義縣長翁章梁繼2023年以79.7分的成績獲選標竿組，今年更創佳績，獲84分全國最高分。

翁章梁說，嘉義縣從傳統農業縣轉型為農工大縣，如今再次躍進，成為農工科技大縣，嘉義科學園區、馬稠後後期、水上南靖、中埔公館、民雄航太及布袋水產加值園區，台積電先進封裝廠（CoWoS）正積極發展。

▲▼ 2024縣市長施政滿意度調查結果出爐，翁章梁縣長獲全國最高分 。（圖／嘉義縣政府提供）

期望以嘉義科學園區為加速器，打造產業轉型及研發創新的樞紐，創造跨業、跨園區的新合作模式。加上高鐵特區華泰名品城Outlet進駐，未來商業消費、工業科技相輔相成，可望帶來數萬個就業人口。

除了大力設置產業園區，也與中央機關聯手推動產業升級，發展無人載具等航太產業，無人機國家隊已成軍，並與法國、土耳其、美國等國簽署合作備忘錄，還組團參加2023 TADTE、2024 XPONENTIAL，打造Drone Taiwan品牌，成立無人機供應鏈大聯盟。

翁章梁指出，嘉義縣連續4年蟬聯食育力五星城市，展現嘉義縣邁向農工科技大縣的同時，仍謹記農業為嘉義縣根本，積極在校園推動食農教學，執行5大計畫，包括教師增能研習、在地食材廚藝競賽、教學設計競賽、與農共舞計畫及食農教育博覽會，落實「食農教育法」6大核心方針。

此外也積極推動農業轉型，設立國本學堂培育農民專業技能，透過多元培訓課程，幫助農友掌握最新農業知識和技術，國本學堂已成為專業教育訓練中心，為嘉義縣培養了無數的科技化和現代化農業菁英。

翁章梁感謝鄉親對縣府團隊的支持與肯定，未來會更謙卑，更努力，傾聽及貼近民眾需求，帶領嘉義縣大步向前，打造一個鄉親都能安居樂業的生活環境。

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