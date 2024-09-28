家樂福看好縣政特區消費潛力　首度插旗嘉義縣

▲▼ 家樂福超市首度插旗嘉義縣！推出三代店。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

家樂福首度插旗嘉義縣！超市太保祥和店日前隆重開幕，由家樂福總經理王俊超、營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、店長左茹郁等各界嘉賓共同見證剪綵下，宣布正式開幕。

縣長翁章梁特別以神秘嘉賓身分蒞臨，接著逛起賣場，看著架上諸多來自嘉義縣的農特產品，更向身旁的客人大力推薦；翁章梁笑說，家樂福開幕，住在附近的自己就是最大的受惠者，他已期待開幕日這天許久，未來就能利用空檔時間前來採買了。

接著，翁縣長也與王俊超總經理共同推著Q嘉義字樣的手推車，滿載的購物推車，裏頭包含著諸多嘉義縣當地的農特產品，象徵有滿載而歸、鴻圖大展、好兆頭，同時兩人也頻頻握手，代表雙方合作締結。

「謝謝家樂福插旗嘉義縣，期待帶動更多的產業進駐！」翁章梁說，嘉義縣首間家樂福超市進駐縣府特區，象徵著嘉義縣政府與家樂福攜手共同行銷；家樂福超市作為末端零售通路，是與消費者溝通的重要角色，同時是支持嘉義縣本土商品的強力夥伴。

王俊超說，太保祥和店必定可以為當地生活品質增添便捷，家樂福超市將會持續積極展店，滿足各地民眾的採買需求，成為最貼近鄰里的好厝邊。

家樂福超市太保祥和店位址在縣治特區中的太保二路上，定位Super3.0全新複合概念店，賣場約300坪，其中25%面積為「饗樂食光」區，提供各式即時熟食與現煮咖啡，以及代客煮泡麵、牛肉麵服務，超過60個座位可讓顧客用餐休息。

超市座落於嘉義縣重要的行政中心裡，鄰近縣政府、縣議會、縣警局、衛生局、稅務局、消防局等行政機關，目標服務橫跨太保市與朴子市，縣治特區中的上班族與家庭。

家樂福歡慶開幕，家樂福超市強勢推出一波又一波優惠好康活動，開幕當天來店即享限量100份好禮折疊購物袋，會員消費滿399元抽百萬點數，價值同等3333元。

此外，加碼贈品大放送、會員好禮贈、聯名卡滿額送好禮、多項商品買一送一、品牌好禮贈、限時瘋狂價等活動；當紅的日本直送麝香葡萄限時限量333元，中東皇室御用的藍鑽蝦139元買一送一。

太保祥和店營業時間為上午7時至晚間11時，希望在民眾上班途中、回家路上都能陪伴著大家，生活大小用品皆能在家樂福超市一次購足。