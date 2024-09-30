全家最貴咖啡來了！超稀有0.01%產量「夏威夷可娜」1杯近300元

▲全家便利商店Let’s Cafe與UCC聯名，引進年產量僅0.01%的「咖啡之后」夏威夷可娜豆，推出單品咖啡「夏威夷可娜。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全家便利商店Let’s Cafe與日本咖啡品牌UCC聯名，推出單品咖啡「夏威夷可娜」！引進年產量僅0.01%的「咖啡之后」夏威夷可娜咖啡，珍稀產量和獨特醇香、微酸風味，10月2日起全台限量6萬杯，中杯單品美式原價360元，會員價289元；拿鐵原價390元，會員價299元。這也是全台首度大規模引進，10月29日前買咖啡或周邊還抽夏威夷雙人來回機票。

全家生鮮調理部部長林鴻成表示，2017年率通路之先推出「單品咖啡」系列，陸續從世界100多個產地嚴選單一產區咖啡豆，讓台灣消費者探索品嚐單品咖啡，也突破對便利商店咖啡的想像，7年來單品每年穩定成長1成以上。

除了有「咖啡之王」之稱的藍山咖啡豆，全家董事葉榮廷在2019年於UCC夏威夷可娜莊園，種下有「咖啡之后」之稱的可娜咖啡豆，歷時醞釀5年，Let’s Cafe「夏威夷可娜」單品咖啡上市。

▲▼全家生鮮調理部部長林鴻成分享，2017年率通路之先推出「單品咖啡」，此後每年穩定成長1成。（圖／記者林育綾攝）

業者表示，夏威夷擁有富含礦物質又多孔的火山土壤、適度遮陰的高海拔環境、理想的溫濕度，才能孕育出世界最珍稀的咖啡豆之一「可娜咖啡」。此次夏威夷可娜單品為單一烘豆、水洗莊園豆，經過全家與UCC一年來無數次測試的精密調配，成功透過機煮呈現可娜咖啡的杏桃、蜂蜜香氣。

Let’s Cafe「夏威夷可娜」將於10月2日起，在全台全家500店限量開賣，中杯單品美式原價360元，會員價優惠289元；中杯單品拿鐵售價390元，會員價299元，總計限量6萬杯，可說是全家首度最貴的咖啡，買還送質感玻璃杯。

林鴻成表示，此款「咖啡之后」在外面一杯要賣400元以上，而選擇的這500店，是咖啡銷售的熱門點，販售的店鋪可透過全家APP地圖查詢。

▲全家同步也在500店販售「可娜咖啡豆」原豆、濾掛咖啡包。（圖／記者林育綾攝）

全家同步也在500店販售「可娜咖啡豆」原豆，消費者可依據個人喜好自行沖煮，單包定價1000元，會員價800元；單包濾掛單入定價150元，會員價120元，數量有限，售完為止。10月2日至10月29日期間，購買「夏威夷可娜」咖啡及周邊，還可抽夏威夷雙人來回機票。

除此之外，7-ELEVEN在2018年開創精品咖啡品牌「!＋？ CAFE RESERVE」，2022年8月曾推出最貴的頂級阿里山藝伎咖啡，一杯高達500元，2023年12月又刷新自家紀錄，在21間門市推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價800元，不過每店僅限量10杯。