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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／賴清德罵將官！軍方委屈全吞了　總統府該送暖上火線當後盾

▲▼總統賴清德出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮 馬防部政戰主任 朱蕙芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統賴清德首次主持將官晉升典禮。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／記者陶本和

總統賴清德傳出在軍事茶會上飆罵晉任將官，被解讀是在「立威」。還原事件過程，賴清德到底有無不滿儀節？答案是「有的」；而在場將官如何解讀總統當下情緒？確實就是「震怒」二字。然而，如果總統真的是國軍後盾，就不該由軍方自己回應跟承擔，而是應由府方挺身說明，定調僅是單純的儀節溝通誤會，並駁斥立威說，不該讓國軍啞巴吃黃蓮、滿腹委屈吧。

本次事件要回溯到今年8月8日，賴清德上任後，首次主持晉任典禮。在典禮結束後的茶會上，晉任將官們都先入座等候總統蒞臨會場，這時候一位總統府的公務人員，向大家概述儀節流程，「今天就是輕鬆的餐會，請大家放輕鬆，不用太拘謹，稍等總統抵達後，請大家在原位鼓掌歡迎問好即可」。

在賴清德抵達會場時，大家當然依照府方的提醒來行事，沒想到賴清德當場不悅，他認為自己過去當兵的記憶中，長官抵達會場，儀節上不是都該「起立問好」，他當場轉向一旁的國防部長顧立雄追問；顧立雄當下拿著酒杯，尷尬苦笑著說，「可能溝通上有些誤會」。

但賴清德還是不死心，他逐一點名餐桌上晉任的幾位中將，但在當下的氛圍中，不可能有人敢跟總統說實情，出賣是府方幕僚儀節叮嚀的；因此，大家就把這件事給吞了，當場向總統坦承儀節上確有疏失，之後會改進；而在茶會結束後，也隨即安排了司令官喊口令。

在茶敘結束後，媒體記者當然會去訪問晉任的將官們，詢問將官近距離跟新總統互動，會如何評價這位新總統，跟過去的總統有什麼樣的區別？事實上，將官們都把這件事當成茶餘飯後，各自警惕的一件小插曲，大家往後在儀節安排上要更注意而已。

綜觀整個事件，可以歸納出問題核心，其實是「儀節溝通誤會」。賴清德有沒有因為將官沒有起立問好而表達不悅？答案是「有的」；與會將官們如何形容或解讀總統當下的情緒？答案是「震怒」。前述二者，都是不爭的事實，記者要查證一點也不困難；至於「立威」或各種各樣的猜想，則是外界的解讀，這再正常不過了，是否刻意立威，只有賴清德自己清楚。

但是，令外界疑惑的是，為何這件事是由國防部出面回應？為何是國防部駁斥「立威說」？難道不是總統或府方更應該替國防部挺身而出，真正扮演國軍後盾，只需要向社會說明，這是一個很單純的儀節溝通誤會，未來會跟軍方一起討論並精進，然後駁斥外界解讀的立威說。

如此一來，對軍方而言，上頭總統府都幫忙頂著了，就可以更坦然地回應，承認在總統的指正後，確實有失禮節願向總統致歉，而未來也會注意相關儀節。這豈不讓總統府展現是國軍後盾的高度，而軍方也能順勢給總統面子，表達願意接受總統指正的態度，讓事件單純些。

讓外界較難理解的是，有一位「知情人士」，把這個事件導向是在地協力者的政治操作，這就有些多餘了。站在軍方的立場，這件事因府方儀節溝通不良，導致總統不悅，大家當下也就認了；事情曝光後，國防部出來承擔，又吞了第二回。

沒想到的是，來了個「知情人士」，說是在地協力者政治操作，豈不暗指晉任將官們跑去跟在地協力者告狀、抱怨碎嘴，把跟總統的互動對外說項，大家都成共犯了。況且，什麼事情都導向是認知作戰，只是讓認知作戰這個名詞變得廉價而已，就像狼來了的故事，往後真正的認知戰來了，人民也無感了，那就非國家之福了。

總體而言，總統的高度，此刻更該以實際行動力挺國軍，不應該把軍方推到第一線回應，也不是讓知情人士帶在地協力者操作的風向。真的是國軍的後盾，就不要讓國軍啞巴吃黃蓮、滿腹委屈吧。

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