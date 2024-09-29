中共火箭軍內蒙、甘肅多地試射　國防部發聲明！

▲國防部晚間發新聞稿。（圖／記者呂佳賢攝）



記者董美琪／綜合報導

國防部今（29）日晚間表示，自上午6點50分許起，陸續偵獲中共火箭軍及陸軍遠火部隊，於內蒙古、甘肅、青海及新疆地區，進行多波次射擊。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、持續監控相關動態，防空部隊保持高度警覺、加強戒備。

國防部強調，印太地區的安全與繁榮，攸關全球發展。任何威脅性挑釁行動，都將嚴重破壞區域穩定。面對嚴峻敵情威脅，國軍將持續秉持「備戰不求戰，應戰不避戰」的決心及態度，強化自我防衛能力，肆應敵情變化與發展。