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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德飆罵將官「沒站好」？　朱立倫：以德服人比以力服人好

▲朱立倫今天下午出席「2024國際道教文化書畫展暨陳俗蓉墨情山水澗水墨聯展」。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席「2024國際道教文化書畫展暨陳俗蓉墨情山水澗水墨聯展」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前出席國防部舉辦茶會，傳出因出席的晉任將官共31名，在府方女官員指引下未起立，賴大罵「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。國民黨主席朱立倫今（29日）表示，要得到大家的尊敬及尊重，以德服人會比以力服人來得好，相信軍人一定服從且尊敬三軍統帥，至於當天到底會場發生什麼情況並不清楚，但是如果用這樣的方式，對領導統御不會有正面，尤其對軍方將領，還是以德服人會比較好一點。

至於立法院國民黨團及民眾黨團聯手擋下明年度中央政府總預算案，迄今無法付委審查，立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰將於10月4日晚上共同具名邀請朝野黨團餐敘。朱立倫對此則說，行政與立法部門的溝通非常重要，不管哪一位院長、部長，要謙虛地和立委說明溝通，賴清德總統、卓榮泰院長一定要要求部會放下身段。

朱立倫強調，每一塊錢都是民脂民膏，大家都不願意浪費公帑，大家都不願意造成國家社會的損失。

另，檢廉偵辦台北市京華城弊案，前台北市兵役局長、威京集團子公司鼎越開發前董事長朱亞虎收押禁見，對於是否開除朱亞虎黨籍？朱立倫低調表示，對於偵辦當中的案件，國民黨強調司法公平、程序正義、勿枉勿縱，不會對個案偵查的過程予以評論。

對於前基隆市長林右昌今日下午第三度在臉書發文談基隆市政，朱立倫指出，這幾天基隆因為豪雨，基隆市長謝國樑、基隆市府都全力在救災搶修，並備戰接下來的颱風，這時候每位基隆市民都應該是大家同心希望能平安度過，但前市長此時還在拚政治，講東講西，他忘了自己也是基隆的一份子，這時候應該只求基隆的平安，度過這次的風災。

對於今年雙十國慶活動主視覺遭批「華國美學」，朱立倫反問，難道民進黨不承認中華民國、不承認青天白日滿地紅？不覺得華國美學很美？尤其是一年一度的國慶日，是國家的重要慶典，要展現出中華民國的美學，展現青天白日滿地紅，民進黨不要用個別政黨的意識形態，應該用大家同心共同慶祝國慶的角度，共同歡慶國慶日。

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