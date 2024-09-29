火線人物／曾被嗆「車輪牌滾」　柯志恩靠「勤」 闖出高雄一片天

記者鄭佩玟／台北報導

距2026高雄市長選舉還有兩年多，各界已迫不及待開始為藍綠陣營點將，國民黨立委柯志恩將肩負捲土重來的任務，而民進黨表態、潛在人選眾多。柯志恩接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時坦言，確實在南部這個綠到出汁的地方，自己遭受到的冷眼不少，甚至有人一看到她就喊，「車輪牌的你不要來啦！走開走開。」從15%的支持度到40%的選民青睞，要如何打動高雄選民？柯志恩透露，就是一個字「勤！」

民調通殺綠營5將 曾被酸民進黨擺顆西瓜都會贏

TVBS日前公布2026高雄市長選舉民調，柯志恩領先目前表態的5位民進黨人選至少5個百分點以上。雖然距離選舉還早，但仍有一定的鼓勵，柯志恩表示，綠營支持者更經常說高雄民進黨擺顆西瓜都會贏，因此國民黨沒有樂觀的本錢，「但起碼知道是穩定的上升，努力的方向是對的！」

柯志恩直言，就綠營人選實力皆不容小覷；柯志恩特別點名前勞動部長許銘春，「她的辛苦我絕對是感同身受，因為她目前已經沒有任何職稱了嘛！跑起活動來會比較被忽略是正常的」，2022年自己靠國民黨智庫執行長跑行程時也經常被冷眼相待，合照時都要站到最角落，其中的心酸非常了解。

至於尚未表態的總統府秘書長潘孟安，柯志恩認為，潘身為總統賴清德的鐵桿兄弟，若出來選肯定會獲得民進黨大力支持，灑下的資源真是不敢想像，到時候高雄選舉被拉成「總統級的選戰」也可預料。被問到是否會等民進黨整合後再做提名？柯志恩說，一般來說2026年11月選舉，預估民進黨市長初選會落在2025年10月左右，國民黨也會遵循自己的腳步去規劃。

經營高雄甘苦談 被嗆「車輪牌的不要來啦！走開！」

回首2022年敗選後承諾要留在高雄時，第一時間許多人都是半信半疑，柯志恩感嘆，自己是土生土長的南部人，當時被徵召後起跑僅僅四、五個月的時間，就獲得近53萬的選票，如此多的鼓勵都點滴在心頭，更重要的是萬一選完就走，會讓很多在地人失望，「國民黨從此在濁水溪以南，要取得人民信任是很困難的事了。」

談到高雄一直是綠大於藍的國民黨的弱勢，是否有被冷漠對待，柯志恩立刻發出招牌爽朗大笑，「當然有啊！還很多！」很多長者從早到晚看的都是偏綠電視台，對於國民黨政治人物確實來說是很難生存跟開拓。她進一步舉例，有時去敬酒想要聊天，鄉親看到會直接說，「車輪牌的你不要來啦！走開走開！」一開始會覺得很挫折，跑行程已經很辛苦還會被潑冷水，但也只能笑著說，「我說你不投我也沒關係啦！做朋友聊聊天也好，他們通常看到我這樣說也會態度軟化。」

▲柯志恩在辦公室放西瓜娃娃，想到就揍幾拳鼓勵自己。（圖／記者屠惠剛攝）

靠「洗頭」打動婆媽心 柯志恩笑：我就要洗她們的腦

這三年跑下來，暖心故事也不少，柯志恩分享，自己有時會到傳統的美容院洗頭，店內還會有很多買菜、逛街的婆婆媽媽，一邊洗頭一邊聊八卦，「她們熟悉我之後也會把我介紹給他們的家人朋友，老闆娘洗我的頭，我靠親和力洗他們的腦，慢慢的知名度就可以傳遍大街小巷。」柯志恩透露，曾經到高雄的偏鄉阿蓮區洗頭，下次再去居然被所有居民都認出來了！這些人可能一輩子都不願投給他們口中的「車輪牌」，但只要靠著熱情與真誠，或許還是能改變，「對我來說就是很動人的突破，從感情去訴求獲得共鳴，他們才會去接受這位國民黨的候選人，去相信我真的有想讓高雄變更好的決心。」

從無人認識到走在路上會被熱情打招呼，談及被接納的過程，柯志恩感動表示，餐廳老闆看到是她就會多加料，甚至是去零頭尾數，就擔心她跑行程很累會吃不飽，如果車位找不到，搖下車窗說這裡可以借停嗎？店家或是居民可能都會愣一下，然後會熱情的說沒問題，從以前刷卡到現在「刷臉」，過程辛苦，但都很值得。

柯志恩也強調，中間選民及年輕人固然很重要，但她始終沒有忘記在高雄的深藍支持者們，「這些在高雄的國民黨支持者很多人都以為自己被放棄了，他們以為只能當沉默的那群人。」希望自己的出現也能給予他們力量。

讚陳其邁市政認真 「但柯志恩來做會做更好！」

柯志恩透露，跑公務活動時也會被大小眼對待，常常要借一些場地會被莫名其妙的理由封殺，到了偏鄉，鄉親都會掛個紅布條，寫著感謝某民進黨立委鋪水泥，找中央單位去補助，這是民進黨在高雄長期執政的優勢，資源就是比較多，民眾對於高大上的政策不會有太多感覺，反而是家門前的水溝有清理、馬路有舖平就會很感謝，「即便覺得很艱難，我也必須去正視這個現實的困境。」

不過，柯志恩也很肯定陳其邁對於市政的認真，辦了許多場演唱會也活絡了高雄的周末經濟，只是演唱會不可能天天開唱，周一到周四開車經過商店街都是空無一人，海產店老闆就做在門口抽菸，一般的日子觀光業要怎麼撐下去？小港機場航班也是非常少，同為國際機場卻完全不能跟桃園機場相比，此外高雄的社福經費是全台最高，代表弱勢族群及高齡長輩人口眾多，到底要如何落實經費，讓他們獲得妥善的照料？除了年長者，年輕人在高雄也很難找到高薪的工作，這些都是迫切需要改善的議題。

水患問題也一直是高雄的痛，柯志恩表示，自己跑行程時經常都是走在泥濘的路上，治水預算花費高昂，可以看到陳其邁的努力，但顯然還是不夠，若沒有釜底抽薪要如何去解決積水的問題？「我相信若是我來做一定可以做更好，所有預算都要花在刀口上。」

▲柯志恩相信高雄人已看到她的決心。（圖／記者屠惠剛攝）

最後，柯志恩坦言，一天最高紀錄是搭四次高鐵，來回跑北高，說不累、甘之如飴是不可能的，更困擾的是會有選擇障礙，若台北國會的活動很重要，就要被迫放棄在高雄的行程，這樣的壓力都必須承接，柯志恩綻放豪爽笑容，「反正有挑戰那就戰吧！」

