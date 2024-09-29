　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／曾被嗆「車輪牌滾」　柯志恩靠「勤」 闖出高雄一片天

記者鄭佩玟／台北報導

距2026高雄市長選舉還有兩年多，各界已迫不及待開始為藍綠陣營點將，國民黨立委柯志恩將肩負捲土重來的任務，而民進黨表態、潛在人選眾多。柯志恩接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時坦言，確實在南部這個綠到出汁的地方，自己遭受到的冷眼不少，甚至有人一看到她就喊，「車輪牌的你不要來啦！走開走開。」從15%的支持度到40%的選民青睞，要如何打動高雄選民？柯志恩透露，就是一個字「勤！」

民調通殺綠營5將　曾被酸民進黨擺顆西瓜都會贏

TVBS日前公布2026高雄市長選舉民調，柯志恩領先目前表態的5位民進黨人選至少5個百分點以上。雖然距離選舉還早，但仍有一定的鼓勵，柯志恩表示，綠營支持者更經常說高雄民進黨擺顆西瓜都會贏，因此國民黨沒有樂觀的本錢，「但起碼知道是穩定的上升，努力的方向是對的！」

柯志恩直言，就綠營人選實力皆不容小覷；柯志恩特別點名前勞動部長許銘春，「她的辛苦我絕對是感同身受，因為她目前已經沒有任何職稱了嘛！跑起活動來會比較被忽略是正常的」，2022年自己靠國民黨智庫執行長跑行程時也經常被冷眼相待，合照時都要站到最角落，其中的心酸非常了解。

至於尚未表態的總統府秘書長潘孟安，柯志恩認為，潘身為總統賴清德的鐵桿兄弟，若出來選肯定會獲得民進黨大力支持，灑下的資源真是不敢想像，到時候高雄選舉被拉成「總統級的選戰」也可預料。被問到是否會等民進黨整合後再做提名？柯志恩說，一般來說2026年11月選舉，預估民進黨市長初選會落在2025年10月左右，國民黨也會遵循自己的腳步去規劃。

經營高雄甘苦談　被嗆「車輪牌的不要來啦！走開！」

回首2022年敗選後承諾要留在高雄時，第一時間許多人都是半信半疑，柯志恩感嘆，自己是土生土長的南部人，當時被徵召後起跑僅僅四、五個月的時間，就獲得近53萬的選票，如此多的鼓勵都點滴在心頭，更重要的是萬一選完就走，會讓很多在地人失望，「國民黨從此在濁水溪以南，要取得人民信任是很困難的事了。」

談到高雄一直是綠大於藍的國民黨的弱勢，是否有被冷漠對待，柯志恩立刻發出招牌爽朗大笑，「當然有啊！還很多！」很多長者從早到晚看的都是偏綠電視台，對於國民黨政治人物確實來說是很難生存跟開拓。她進一步舉例，有時去敬酒想要聊天，鄉親看到會直接說，「車輪牌的你不要來啦！走開走開！」一開始會覺得很挫折，跑行程已經很辛苦還會被潑冷水，但也只能笑著說，「我說你不投我也沒關係啦！做朋友聊聊天也好，他們通常看到我這樣說也會態度軟化。」

▲▼專訪 國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩在辦公室放西瓜娃娃，想到就揍幾拳鼓勵自己。（圖／記者屠惠剛攝）

靠「洗頭」打動婆媽心　柯志恩笑：我就要洗她們的腦

這三年跑下來，暖心故事也不少，柯志恩分享，自己有時會到傳統的美容院洗頭，店內還會有很多買菜、逛街的婆婆媽媽，一邊洗頭一邊聊八卦，「她們熟悉我之後也會把我介紹給他們的家人朋友，老闆娘洗我的頭，我靠親和力洗他們的腦，慢慢的知名度就可以傳遍大街小巷。」柯志恩透露，曾經到高雄的偏鄉阿蓮區洗頭，下次再去居然被所有居民都認出來了！這些人可能一輩子都不願投給他們口中的「車輪牌」，但只要靠著熱情與真誠，或許還是能改變，「對我來說就是很動人的突破，從感情去訴求獲得共鳴，他們才會去接受這位國民黨的候選人，去相信我真的有想讓高雄變更好的決心。」

從無人認識到走在路上會被熱情打招呼，談及被接納的過程，柯志恩感動表示，餐廳老闆看到是她就會多加料，甚至是去零頭尾數，就擔心她跑行程很累會吃不飽，如果車位找不到，搖下車窗說這裡可以借停嗎？店家或是居民可能都會愣一下，然後會熱情的說沒問題，從以前刷卡到現在「刷臉」，過程辛苦，但都很值得。

柯志恩也強調，中間選民及年輕人固然很重要，但她始終沒有忘記在高雄的深藍支持者們，「這些在高雄的國民黨支持者很多人都以為自己被放棄了，他們以為只能當沉默的那群人。」希望自己的出現也能給予他們力量。

讚陳其邁市政認真　「但柯志恩來做會做更好！」

柯志恩透露，跑公務活動時也會被大小眼對待，常常要借一些場地會被莫名其妙的理由封殺，到了偏鄉，鄉親都會掛個紅布條，寫著感謝某民進黨立委鋪水泥，找中央單位去補助，這是民進黨在高雄長期執政的優勢，資源就是比較多，民眾對於高大上的政策不會有太多感覺，反而是家門前的水溝有清理、馬路有舖平就會很感謝，「即便覺得很艱難，我也必須去正視這個現實的困境。」

不過，柯志恩也很肯定陳其邁對於市政的認真，辦了許多場演唱會也活絡了高雄的周末經濟，只是演唱會不可能天天開唱，周一到周四開車經過商店街都是空無一人，海產店老闆就做在門口抽菸，一般的日子觀光業要怎麼撐下去？小港機場航班也是非常少，同為國際機場卻完全不能跟桃園機場相比，此外高雄的社福經費是全台最高，代表弱勢族群及高齡長輩人口眾多，到底要如何落實經費，讓他們獲得妥善的照料？除了年長者，年輕人在高雄也很難找到高薪的工作，這些都是迫切需要改善的議題。

水患問題也一直是高雄的痛，柯志恩表示，自己跑行程時經常都是走在泥濘的路上，治水預算花費高昂，可以看到陳其邁的努力，但顯然還是不夠，若沒有釜底抽薪要如何去解決積水的問題？「我相信若是我來做一定可以做更好，所有預算都要花在刀口上。」

▲▼專訪 國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩相信高雄人已看到她的決心。（圖／記者屠惠剛攝）

最後，柯志恩坦言，一天最高紀錄是搭四次高鐵，來回跑北高，說不累、甘之如飴是不可能的，更困擾的是會有選擇障礙，若台北國會的活動很重要，就要被迫放棄在高雄的行程，這樣的壓力都必須承接，柯志恩綻放豪爽笑容，「反正有挑戰那就戰吧！」
 

ET快訊
王柏融手指折到下二軍　本季確定提前結束
賴清德怒罵將官立威？　葉元之曝是真的：沒有摔資料但絕對有生氣
楊繡惠淚控徐乃麟！王彩樺客觀表態了　林美秀也發聲
旅日洗澡有眉角！飯店員工提醒：事前別忘做2件事　不然麻煩大了
隨機砍死18歲女學生！韓男喝醉：不記得了
短今錄影衣服太短！開洞泳衣整件外露「蹦出一半」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德罵將官「見我不站好」？　廖偉翔嘆：蔡英文絕不會這樣

賴清德怒罵將官立威？　葉元之曝是真的：沒有摔資料但絕對有生氣

火線人物／曾被嗆「車輪牌滾」　柯志恩靠「勤」 闖出高雄一片天

上會期選罷法衝突太激烈　鍾佳濱左手韌帶撕裂傷開刀

她爆「班班喝鮮奶」但學生喝不到　王欣儀轟：政策草率

再談罷樑心情！林右昌提政績對比　轟謝國樑「這件事」讓市民憤怒

山陀兒來襲！傳今晚宣布明是否停班課？　北市府否認：還沒陸警

遭業者打臉怒了！翁曉玲要司法院提供成效　「影片為何消失？」

台北市議會10／2開議　61席議員「少了7席」還有2人被羈押中

民進黨創黨38年　謝長廷曝曾算命：將執政xx年

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

劉子銓顧妹顧出心得：有成就感　愛小孩愛到想開幼稚園「名字已想好」

賴清德罵將官「見我不站好」？　廖偉翔嘆：蔡英文絕不會這樣

賴清德怒罵將官立威？　葉元之曝是真的：沒有摔資料但絕對有生氣

火線人物／曾被嗆「車輪牌滾」　柯志恩靠「勤」 闖出高雄一片天

上會期選罷法衝突太激烈　鍾佳濱左手韌帶撕裂傷開刀

她爆「班班喝鮮奶」但學生喝不到　王欣儀轟：政策草率

再談罷樑心情！林右昌提政績對比　轟謝國樑「這件事」讓市民憤怒

山陀兒來襲！傳今晚宣布明是否停班課？　北市府否認：還沒陸警

遭業者打臉怒了！翁曉玲要司法院提供成效　「影片為何消失？」

台北市議會10／2開議　61席議員「少了7席」還有2人被羈押中

民進黨創黨38年　謝長廷曝曾算命：將執政xx年

新北再增6例本土登革熱！累計49例　下周是防疫關鍵期

王柏融手指折到下二軍　本季確定提前結束

日航「機艙燈光突變粉紅色」暖心原因曝！　機長廣播感動乘客

買高雄4508萬豪宅「嚴重漏水」　法院判決...建商要賠償！

賴清德罵將官「見我不站好」？　廖偉翔嘆：蔡英文絕不會這樣

山陀兒逼近　屏東雙流國家森林遊樂區今起預警性休園

快訊／山陀兒進逼　太魯閣晶英酒店重新開放延至10／13

德保拉挺過雙親離世之痛　兄弟離封王差一哩路心懷感恩

山陀兒逼近！花蓮縣府提醒農友防颱　災後速提報農損尋求補助

山陀兒來襲洶洶！花蓮海象持續惡劣　沿海出現強陣風及長浪

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

賴清德「怒罵將官、摔資料」立威？　國防部回應了

京華城案急轉直下！　7人羈押禁見

京華城案朱亞虎坦承行賄！　顏若芳：壓垮柯文哲的最後一根稻草

民進黨創黨38年　謝長廷曝曾算命：將執政xx年

何時宣布停班課？　北市：還沒陸警耶

8月最新六都市政指標滿意度　桃園2項奪冠

網批盧秀燕留燒胎痕太冷血　洪孟楷回嗆側翼

國小師臉書聊「罷免傅崐萁」　遭花蓮縣府「查水表」要學校處理

台北市議會將開議　61席議員少9席

京華城案約談8人都曾捐30萬　張益贍：民眾黨被柯文哲搞成洗錢中心

威京7人不約而同捐民眾黨30萬　 鄭運鵬分析原因：柯文哲自作聰明

柯文哲親信李文宗遭聲押　律師解讀：事情大條了！案情在擴大

禁伐補償卡關！　葉元之點名蘇巧慧：原民媳婦愧對原住民

潘威倫生涯最終戰　「喵迷」賴清德致意：我會在總統府等你

更多熱門

相關新聞

保全闖私有地「拿走物品不起訴」　婦嘆被欺負

保全闖私有地「拿走物品不起訴」　婦嘆被欺負

高雄市一名陳姓婦人指控一名林姓保全來到自己的資源回收地，拿走不知名的東西，結果林姓保全承認自己拿走「發臭的水果」，氣得陳姓婦人控告他竊盜，不過檢察官審理過後認為沒有積極證據，足以認為「所告事實為罪嫌不足或行為不構成犯罪者」，所以沒有傳喚雙方當事人，直接處分不起訴。

翁曉玲遭業者打臉怒了　再質疑影片為何消失？

翁曉玲遭業者打臉怒了　再質疑影片為何消失？

虎航降落鼻輪故障　高雄小港機場緊急關1.5hrs！　

虎航降落鼻輪故障　高雄小港機場緊急關1.5hrs！　

江蕙明年返「高雄巨蛋開唱」？陳其邁：全力配合

江蕙明年返「高雄巨蛋開唱」？陳其邁：全力配合

國民黨訪美14天　徐巧芯談國防預算與投資順序

國民黨訪美14天　徐巧芯談國防預算與投資順序

關鍵字：

國民黨柯志恩高雄陳其邁2026

讀者迴響

熱門新聞

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！

武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　內行人曝真相

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

山陀兒路徑再西修「未來30小時關鍵」　粉專曝4地風雨最猛

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

女大生遭輾亡！媽：第一次晚間獨自出門

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面