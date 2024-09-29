遭業者打臉怒了！翁曉玲要司法院提供成效　「影片為何消失？」

▲翁曉玲質疑影片為何從YT消失？（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨翁曉玲上周五質詢行政院長卓榮泰時，痛批司法院發包業者3600萬元宣傳標案，不過該公司做的「勞工志願提繳退休金」影片，在Youtube上的瀏覽僅133次，遭業者打臉與事實不符，司法院也說該片是勞動部製作。翁曉玲對此回應，司法院更應該說明，它過去花了大筆的宣傳經費，宣傳成效為何，並爆飛豬影音在YT上原列影片清單， 竟然有一部份突然消失。

翁曉玲說，自己上週五對卓榮泰質詢時提出政府花大錢做宣傳、 但卻成效不彰的問題時，舉了二個例子，一是法務部調查局，去年推出LINE線上遊戲「 零時任務」 按讚次數只有25位； 另一則是一家飛豬影音公司過去4年（110～113）拿了中央政府媒體宣傳標案共約3608萬元， 但檢視飛豬影音在YT上所列影片的播放次數， 發現各影片觀賞次數非常之少，播放最多次的是一則 「勞工自願提交退休金」的宣傳影片， 播放次數只有133次。

翁曉玲表示，為什麼會發現這家飛豬影音公司的問題呢？ 是因為辦公室研析司法院這幾年所做的媒體宣傳業務經費時，發現司法院給了這家飛豬影音公司不少宣傳經費。 基於好奇心，才去查看飛豬影音的影片宣傳狀況。 這一看才發現影片宣傳效果真的很差。

翁曉玲提及，助理好心只揭露飛豬公司YT影片中， 播放次數最多的一支「勞工自願提繳退休金」宣傳片就好，其他播放次數太差的影片就不講了，質詢時間有限不可能一一點名，卻沒想到揭露這件事之後， 飛豬影音在YT上原列影片清單， 竟然有一部份突然消失，估計是先隱藏起來了。

翁曉玲指出，司法院昨日發了新聞稿， 說她講錯話，又澄清「飛豬影音公司承接司法院製作宣傳影片之標案金額達3,600萬元，並非事實。」 看到司法院這份新聞稿，她高度懷疑司法院有去看質詢影片畫？「我有說是司法院給了飛豬3600萬的宣傳經費嗎？ 我有說『勞工自願提繳退休金』的宣傳片是司法院製作的嗎? 我講述的重點在於，政府花錢做宣傳，要去看看宣傳效果如何，像是這家飛豬公司製作的宣傳影片效果就慘不忍睹。」

翁曉玲續指，司法院應該澄清的是，它委託飛豬拍的宣傳影片效果不錯， 並非如她看到的播放次數如此之少。司法院更應該說明，它過去花了大筆的宣傳經費，宣傳成效為何，請「用數據」說服她與民眾，這筆錢花的值得。

翁曉玲強調，自己會要求司法院提供過去四年來所有媒體宣傳經費支出運用報告書， 包括業務宣傳類型 、承包媒體廠商、經費佔比等數據， 114年度的司法院預算審查，會建立在這些數據基礎上。既然司法院點名 勞動部，也請勞動部說明為何上述「勞工自願提繳退休金」的宣傳影片播放次數如此之差。

