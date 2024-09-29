　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

隨機砍死18歲女學生！韓男喝醉稱「不記得了」　少女警察夢碎網肉搜

▲▼南韓30歲男子在全羅南道順天市深夜隨機砍殺少女，經過2、3小時才被逮捕。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓30歲男子在全羅南道順天市深夜隨機砍殺少女，經過2、3小時才被逮捕。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓全羅南道順天市本月26日凌晨發生一起駭人聽聞的隨機殺人事件！一名在當地經營餐廳的30歲朴姓男子，在喝下4瓶燒酒後開始發酒瘋，豈料他卻從廚房持兇器，趁深夜時分在鬧區街道上，瘋狂砍殺一名不認識的18歲女高中生，該名女學生最後一句話是「拜託救我」，儘管送醫接受治療，卻仍宣告不治。

根據《韓聯社》等韓媒報導，26日凌晨0時43分，南韓全羅南道順天市照禮洞某停車場發生隨機殺人事件。警方調閱監視器、綜合目擊者證詞後指出，當時該名30歲男性嫌犯走在雙向4線道路上，從背後跟蹤一名年約17、18歲的女高中生，跟蹤800公尺後突然從女高中生背後瘋狂攻擊，左手持刀砍殺，女學生被砍得措手不及，根本沒時間反應。

現場一名目擊者透露，當時他聽聞少女淒厲的哀嚎聲後，起初以為是女學生和另名男子爭吵，因此想要趕過去阻止，然而該名男性兇嫌卻突然逃跑。於是，目擊者向少女問道「小姐，妳認識那個男的嗎」，少女則回應自己根本不認識他，少女甚至向路人求救「拜託救我」，隨後便失去意識。

該名遭到砍殺的無辜少女，其實才剛在政府認定的資格考試合格，確定擁有高中學歷，目前正在準備考大學，志願是考上警察，她在事發當天送完朋友離開後，踏上返家的路途，順便幫行動不方便的爸爸買藥，豈料卻遇到殘暴的隨機殺人犯。

報導指出，少女的求生慾望相當強烈，直到目擊者趕到現場並報警後，她仍保持清醒，只是當她被送至光州某大學醫院治療後仍舊宣告身亡，親友們陷入沉痛中，至於當地居民則陷入恐懼。

至於朴姓兇嫌則是在順天市鬧區閒晃2、3個小時，直到他又與其他路人爆發爭執，才終於被獲報趕往現場的警方逮捕。甚至還有其他目擊者指出，朴男在逃跑時，還曾赤腳至其他酒吧喝酒。

▲▼南韓網友肉搜朴姓兇嫌的IG帳號，發現他在順天市當地經營燉雞餐廳。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友肉搜朴姓兇嫌的IG帳號，發現他在順天市當地經營燉雞餐廳。（圖／翻攝自韓網）

事發後，對於近來一連串的殺人案件，南韓社會陷入震驚當中，至於網友們則是肉搜兇嫌的身分，並透過網路公開兇嫌的長相、姓名、Instagram帳戶、經營的餐廳等。

據悉，該名男性兇嫌其實來自慶尚北道，直到近年來搬至順天市定居，並在當地經營餐廳。知名燉雞餐廳品牌「국대찜닭」順天店登上熱搜，當地民眾甚至向該餐廳扔擲雞蛋抗議洩憤。

警方透露，起初兇嫌否認犯案，直到認為已經罪證確鑿後，才向警方坦承犯案。不過在抵達法院前，他仍向外界強調，「我喝了4瓶燒酒，根本不記得了」，試圖以精神疾病等理由脫罪。

ET快訊
王柏融手指折到下二軍　本季確定提前結束
賴清德怒罵將官立威？　葉元之曝是真的：沒有摔資料但絕對有生氣
楊繡惠淚控徐乃麟！王彩樺客觀表態了　林美秀也發聲
旅日洗澡有眉角！飯店員工提醒：事前別忘做2件事　不然麻煩大了
隨機砍死18歲女學生！韓男喝醉：不記得了
短今錄影衣服太短！開洞泳衣整件外露「蹦出一半」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日航「機艙燈光突變粉紅色」暖心原因曝！　機長廣播感動乘客

旅日洗澡有眉角！飯店員工提醒：事前別忘做2件事　不然麻煩大了

美媒：以色列對黎巴嫩地面行動「可能已經開始」

隨機砍死18歲女學生！韓男喝醉稱「不記得了」　少女警察夢碎網肉搜

颶風海倫釀64死！男直播「洪水沖進家門」恐怖瞬間　水壩瀕潰堤

伊拉克逾千人企圖闖美國大使館　抗議以軍擊殺真主黨領袖

秘密培訓30年！真主黨遭擊斃領袖「潛在接班人」曝　被美列入黑名單

木村拓哉學他染金髮！三星名廚小林圭巴黎住處遭硬闖　太太重傷

搭機出國個資外洩？「行李箱吊牌」全被看光　美女空姐教一招自保

行李箱怕摔壞？「挑選5原則」避免破裂、外漏　空姐建議：別買名牌

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

劉子銓顧妹顧出心得：有成就感　愛小孩愛到想開幼稚園「名字已想好」

日航「機艙燈光突變粉紅色」暖心原因曝！　機長廣播感動乘客

旅日洗澡有眉角！飯店員工提醒：事前別忘做2件事　不然麻煩大了

美媒：以色列對黎巴嫩地面行動「可能已經開始」

隨機砍死18歲女學生！韓男喝醉稱「不記得了」　少女警察夢碎網肉搜

颶風海倫釀64死！男直播「洪水沖進家門」恐怖瞬間　水壩瀕潰堤

伊拉克逾千人企圖闖美國大使館　抗議以軍擊殺真主黨領袖

秘密培訓30年！真主黨遭擊斃領袖「潛在接班人」曝　被美列入黑名單

木村拓哉學他染金髮！三星名廚小林圭巴黎住處遭硬闖　太太重傷

搭機出國個資外洩？「行李箱吊牌」全被看光　美女空姐教一招自保

行李箱怕摔壞？「挑選5原則」避免破裂、外漏　空姐建議：別買名牌

新北再增6例本土登革熱！累計49例　下周是防疫關鍵期

王柏融手指折到下二軍　本季確定提前結束

日航「機艙燈光突變粉紅色」暖心原因曝！　機長廣播感動乘客

買高雄4508萬豪宅「嚴重漏水」　法院判決...建商要賠償！

賴清德罵將官「見我不站好」？　廖偉翔嘆：蔡英文絕不會這樣

山陀兒逼近　屏東雙流國家森林遊樂區今起預警性休園

快訊／山陀兒進逼　太魯閣晶英酒店重新開放延至10／13

德保拉挺過雙親離世之痛　兄弟離封王差一哩路心懷感恩

山陀兒逼近！花蓮縣府提醒農友防颱　災後速提報農損尋求補助

山陀兒來襲洶洶！花蓮海象持續惡劣　沿海出現強陣風及長浪

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

國際熱門新聞

24歲媽「掃把插下體」遭性侵虐殺！　9月大女嬰全身血伴屍

金髮裸女在辦公室騎乘嗨搖　路人全看光

她斬首6歲兒抱頭顱癱坐地板！3警目睹崩潰停職

女童河邊失蹤　　鱷魚剖腹發現人齒

將球還給大谷！日企業家出價3316萬競標棒球

「碉堡剋星」炸死真主黨首腦　以軍公布畫面

吸血鬼墳墓挖出　頸掛鐮刀阻止復活

網購貼身衣　驚見密集顆粒「還在爬」

即／黎巴嫩真主黨證實領袖納斯拉勒亡

隨機砍死18歲女學生！韓男喝醉：不記得了

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

美媒：蘋果已退出OpenAI投資談判

行李箱怎麼選？　空姐曝「5大原則」

真主黨領袖遭斃！　「衝突恐失控」未來72小時最關鍵

更多熱門

相關新聞

旅日洗澡有眉角！飯店員工提醒別忘做2件事

旅日洗澡有眉角！飯店員工提醒別忘做2件事

隨著越來越多旅客前往日本旅遊，日本一家知名連鎖飯店的員工最近也在TikTok分享，人們在日本入住飯店時，經常忽略但實際上非常重要的「眉角」，以免造成後續麻煩。

石破茂擬邀菅義偉任副總裁　高市拒任要職

石破茂擬邀菅義偉任副總裁　高市拒任要職

將球還給大谷！日企業家出價3316萬競標棒球

將球還給大谷！日企業家出價3316萬競標棒球

日陸自飛行員「誤把引擎關掉」！緊急降落那霸

日陸自飛行員「誤把引擎關掉」！緊急降落那霸

日氣象廳：山陀兒颱風「緊貼台灣」一路北上！

日氣象廳：山陀兒颱風「緊貼台灣」一路北上！

關鍵字：

日韓要聞南韓順天市隨機殺人全羅南道燉雞餐廳肉搜

讀者迴響

熱門新聞

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！

武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　內行人曝真相

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

山陀兒路徑再西修「未來30小時關鍵」　粉專曝4地風雨最猛

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

女大生遭輾亡！媽：第一次晚間獨自出門

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面