隨機砍死18歲女學生！韓男喝醉稱「不記得了」　少女警察夢碎網肉搜

▲南韓30歲男子在全羅南道順天市深夜隨機砍殺少女，經過2、3小時才被逮捕。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓全羅南道順天市本月26日凌晨發生一起駭人聽聞的隨機殺人事件！一名在當地經營餐廳的30歲朴姓男子，在喝下4瓶燒酒後開始發酒瘋，豈料他卻從廚房持兇器，趁深夜時分在鬧區街道上，瘋狂砍殺一名不認識的18歲女高中生，該名女學生最後一句話是「拜託救我」，儘管送醫接受治療，卻仍宣告不治。

根據《韓聯社》等韓媒報導，26日凌晨0時43分，南韓全羅南道順天市照禮洞某停車場發生隨機殺人事件。警方調閱監視器、綜合目擊者證詞後指出，當時該名30歲男性嫌犯走在雙向4線道路上，從背後跟蹤一名年約17、18歲的女高中生，跟蹤800公尺後突然從女高中生背後瘋狂攻擊，左手持刀砍殺，女學生被砍得措手不及，根本沒時間反應。

現場一名目擊者透露，當時他聽聞少女淒厲的哀嚎聲後，起初以為是女學生和另名男子爭吵，因此想要趕過去阻止，然而該名男性兇嫌卻突然逃跑。於是，目擊者向少女問道「小姐，妳認識那個男的嗎」，少女則回應自己根本不認識他，少女甚至向路人求救「拜託救我」，隨後便失去意識。

該名遭到砍殺的無辜少女，其實才剛在政府認定的資格考試合格，確定擁有高中學歷，目前正在準備考大學，志願是考上警察，她在事發當天送完朋友離開後，踏上返家的路途，順便幫行動不方便的爸爸買藥，豈料卻遇到殘暴的隨機殺人犯。

報導指出，少女的求生慾望相當強烈，直到目擊者趕到現場並報警後，她仍保持清醒，只是當她被送至光州某大學醫院治療後仍舊宣告身亡，親友們陷入沉痛中，至於當地居民則陷入恐懼。

至於朴姓兇嫌則是在順天市鬧區閒晃2、3個小時，直到他又與其他路人爆發爭執，才終於被獲報趕往現場的警方逮捕。甚至還有其他目擊者指出，朴男在逃跑時，還曾赤腳至其他酒吧喝酒。

▲南韓網友肉搜朴姓兇嫌的IG帳號，發現他在順天市當地經營燉雞餐廳。（圖／翻攝自韓網）

事發後，對於近來一連串的殺人案件，南韓社會陷入震驚當中，至於網友們則是肉搜兇嫌的身分，並透過網路公開兇嫌的長相、姓名、Instagram帳戶、經營的餐廳等。

據悉，該名男性兇嫌其實來自慶尚北道，直到近年來搬至順天市定居，並在當地經營餐廳。知名燉雞餐廳品牌「국대찜닭」順天店登上熱搜，當地民眾甚至向該餐廳扔擲雞蛋抗議洩憤。

警方透露，起初兇嫌否認犯案，直到認為已經罪證確鑿後，才向警方坦承犯案。不過在抵達法院前，他仍向外界強調，「我喝了4瓶燒酒，根本不記得了」，試圖以精神疾病等理由脫罪。