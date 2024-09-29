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日航「機艙燈光突變粉紅色」暖心原因曝！　機長廣播感動乘客

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 日航機長機艙內的燈光變成粉紅色 。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

飛機起降時通常會調暗燈光並要求乘客打開遮陽板，日本航空（JAL）一架客機降落前，機艙內的燈光卻突然變成一片粉紅色，隨後機長的一段廣播令機上乘客相當感動，也令網友大讚「太浪漫了」。

日媒《TRILL News》28日報導，旅遊達人YAMA在社群平台X發文分享他去年3月搭乘日航夜間的班機前往宮古島旅行，降落前機艙內的燈光突然變成粉紅色，令他十分驚訝，原來當時外面下著雨，夜空一片漆黑，無法欣賞到櫻花季的景色，於是機長準備這個小驚喜，讓機艙彷彿沐浴在櫻花雨之中。

隨後機長的廣播也感動乘客，「希望各位的明天都能像花蕾綻放一般美好」，簡單又充滿詩意的一句話令人暖心，更讓乘客下機時都有愉快心情。

這則貼文在網路上掀起不少討論，有網友表示驚訝，「我第一次知道可以改變機上燈光的顏色」，也有人讚嘆機長的細心與體貼，讓原先平凡的飛行變成一次難忘的經驗，在乘客心中留下美好回憶。

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