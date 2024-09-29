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酒駕撞死孝女逃逸！韓男計畫「搭機出國」　老父悲痛：女兒還沒結婚

▲▼南韓光州一輛白色高級進口車「瑪莎拉蒂」高速撞毀前方的摩托車，金男肇事逃逸。（圖／光州西部警察署）

▲南韓光州一輛白色高級進口車「瑪莎拉蒂」高速撞毀前方的摩托車，金男肇事逃逸。（圖／光州西部警察署）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓光州最近發生極為離譜的酒駕案件！33歲金姓男子喝醉後，半夜開著高級進口車「瑪莎拉蒂」（Maserati），豈料卻撞向一輛雙載的摩托車。機車上是一對剛結束外送工作的年輕情侶，重傷的男方骨盆與下顎多處骨折，至於女方則不幸身亡。豈料，金男卻在朋友幫助下搭乘賓士逃至大田，案發67個小時後才落網。

由於女方生前對父母相當孝順、且個性獨立，父親受訪時仍難掩悲痛。父親透露，原本女兒還準備為他籌備60歲大壽慶生派對，如今卻因一場車禍奪走女兒寶貴性命，所有幸福化為泡影，令他不禁悲從中來。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》、《News1》，南韓光州廣域市西區花亭洞本月24日凌晨3時11分發生一起離譜的酒駕肇事車禍，33歲金男在喝完酒後，疑似開著借來的白色高級進口車「瑪莎拉蒂」，在某單向4線車道的道路上奔馳，一旁的監視器影像顯示，白色車輛高速衝撞前方的摩托車，導致摩托車被撞飛至150公尺外，且車體損壞至難以辨識。

由於該輛「瑪莎拉蒂」並沒有安裝行車紀錄器，因此警方只能靠其他監視器影像蒐證。其他影像顯示，金男和另一名男性將瑪莎拉蒂棄置車禍現場，獨自走到500公尺外的地方搭乘賓士逃跑。

刑警調閱通聯、金融交易等紀錄，發現金男的手機GPS訊號最後出現在仁川國際機場附近，且金男曾透過另名友人的手機訂購機票，疑似計畫出國逃避警方追緝，幸好警方早已做出限制出境等動作。經過監視器路徑分析，警方將搜索範圍限縮至京畿道一帶，甚至前往首爾市江南一帶的牙醫診所，最後在探問過程中，赫然發現從某住宿設施步出街道的金男，才終於將其繩之以法。

報導指出，遭撞的摩托車上雙載一對情侶，分別是前方的23歲男性駕駛、坐在後方的28歲女性死者，女方當場死亡，而男方則是骨盆、下顎多處粉碎骨折，目前仍在大學醫院加護病房接受治療。

女方的父親接受採訪透露，女兒生前非常孝順，甚至正在籌劃為父親舉辦遲來一年的60歲大壽派對。他表示，女兒性格獨立，即便家境小康，仍堅持在光州市北區一間物流中心工作，儘管在外養活自己並不容易，女兒仍堅持每個月寄30萬韓元（約新台幣7232元）回家，而他則將女兒寄回家的錢存下來，計畫當作未來女兒的結婚基金，女兒最近更計畫考取美甲師證照。

死者父親透露，身高178公分的女兒最近因腰部疼痛嚴重，本來計畫向公司申請特休，於事發當天下午前往醫院治療，不過卻在凌晨外送結束下班時，慘遭酒駕撞擊身亡。

警方指出，這起酒駕車禍疑點重重，因為肇事駕駛金男過去長年定居泰國，直到今年9月中才入境南韓，並在首都圈與20多歲時相識的同儕見面，肇事前一天（23日）則返回故鄉光州，金男身分證上所登記的居住地地址，居然是光州市北區某間行政福祉中心（公務機關）。

另外，警方也發現，其實白色的瑪莎拉蒂的車主並非肇事的金男，而是由首爾一間法人（企業）所持有，該法人單位事後向警方表示，他們根本不清楚這輛車為何會出現在光州，也表示已經很久沒有收回這輛車了。因此警方研判，金男不排除與詐騙集團有關。

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