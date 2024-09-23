日月潭秋景絕美...涵碧樓推禪風之旅　賞景品蟹觀花火放鬆身心

▲湖光軒中餐廳主廚端出「圓籠清蒸活秋蟹」，飽滿蟹黃膏腴豐美，讓人唇齒留香。。（圖／日月潭涵碧樓提供）

記者高堂堯／南投報導

告別炎夏，陽光灑落日月潭山水間，湖畔樹林也隨季節變換開始染上金黃的色澤，綻放出溫暖的色彩；涵碧樓特地推出2天1夜「禪風之旅」住房專案，讓旅客在此品味佳餚美食、漫步湖畔與感受秋日陽光、靜觀秋景，讓身心悠然沉浸、得到全面療癒與放鬆。

禪風之旅住房專案提供擁抱180度湖景的湖景套房，與盡攬山巒湖景的湖畔套房，住客除可享用早餐，並可任選湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳3大餐廳提供的中式、西式、日式特製豐收季晚間套餐1客。

▲每年的日月潭花火節都將湖面映照得如夢似幻。（圖／日月潭涵碧樓提供）

其中，因每年9月到12月是品蟹最好的時機，湖光軒中餐廳主廚端出「圓籠清蒸活秋蟹」，飽滿蟹黃膏腴豐美，讓人唇齒留香，「埔里紹興東坡肉」更是涵碧樓必吃經典，並提供「花雕芙蓉蒸時鮮」；另東方餐廳主廚也推出「歐陸經典陶罐豬肉凍」，九重花間日本餐廳主廚推出「鰻魚柳川鍋」。

業者表示，每年日月潭花火節，煙火從向山遊客中心、伊達邵施放，在湖光山色中展現出耀眼的魅力，將湖面映照得如夢似幻；配合花火節，大酒吧也推出季節限定調飲，甘甜與奶香逐層綻放的奶蓋桂柳橙、如同煙火綻放的冰與火平衡之舞，讓賓客在唇齒間流轉的一口濃郁與一口沁涼的美妙感受。