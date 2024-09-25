不是東區！台北2處「正妹聖地」他大推去修練：根本來不及暈船

▲捷運中山站。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在感情世界中，太容易「暈船」可能不是好事。就有網友打趣推薦，容易暈船的男生可以去台北2聖地，正妹多到來不及暈。話題引發熱論，「從文青少女到風騷熟女都有，這裡從早上到半夜滿滿都是女生」、「我治療失戀就是去那裡待了半小時，我就想通了」、「上次去逛一圈，喜歡上800個漂亮女生」。

有網友在Threads表示，「容易暈船的男生都應該來中山或雙連這邊修練一下，X的女生一個比一個漂亮，根本來不及暈好嗎？」直呼女生會容貌焦慮不是沒有原因的，台北女生的競爭真的太強了。

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貼文一出引發熱議，「太容易暈那叫沒看過美女，當你天天看就會習以為常了」、「易暈好人可以多來雙連爵士練舞區走走嗎，幫忙驅趕刻意盯著妹子們跳舞的奇怪路人」、「走在中山的女生真的頂，可惡！我為什麼不是男生！」「在日本生活過的我表示，台灣的妹子是真的正。」、「言下之意就是要禁止男友靠近那裡（？）」。

還有網友起鬨，「確實，中山過去一點，林森北有更深入的修練場所，好處是你不會為了之前的暈，壞處是你接下來可能更暈」、「別說了，上次逛外赤峰街，我差點衝動在那邊租一個套房」、「是要修練什麼？看一個暈兩個」、「這我，走100公尺暈了10個女生」。

也有人指出，「中山一堆文青，真要一堆漂亮去輔大附近」、「中山、雙連那邊普遍都是嫩妹，沒什麼看頭；東區信義那邊走跳，比較多熟女，那才是正點」、「來世新大學走一圈吧！讓各位知道有多香」、「輔仁、世新都很香」。

還有女網友敲碗，「容易暈船的女生應該去哪裡修練？」釣出其他人推薦，「南京東路上，南京復興站-寧安街那段，小巷店家裡面一堆帥哥」、「推一個信義區百貨這裡，蠻多男生都不錯看，尤其是櫃位上的，大部分還會化妝」。